2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續成為球迷熱議話題。目前累積11戰5勝6敗，命中率45.5%，也讓不少網友開始笑稱：「蛙貴是不是改玩高賠率了？」來到第12集，蛙貴將目光鎖定J組焦點大戰，由球王梅西領軍的阿根廷迎戰歐洲勁旅奧地利，此戰蛙貴出奇招，預測奧地利贏得勝利。
神蛙大膽逆風！ 這次竟不挺阿根廷
阿根廷將於台灣時間23日凌晨1點交手奧地利，本場台灣運彩賽事編號1052，根據台灣運彩盤口資訊，阿根廷獨贏賠率1.12，和局3.75，奧地利勝出5.90。
讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.45，和局（阿根廷剛好贏1球）4.20，奧地利受讓1球2.50；阿根廷讓2球賠率2.60，和局（阿根廷剛好贏2球）3.80，奧地利受讓2球1.45。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.50、小球1.96；3.5球盤則為大球2.25、小球1.38。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與奧地利之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，看好奧地利能夠在正規90分鐘內擊敗阿根廷，上演本屆世界盃至今最大的冷門之一。
由於阿根廷擁有梅西坐鎮，加上首戰展現強大攻擊火力，因此外界普遍看好「藍白軍團」能夠順利過關，然而蛙貴這次卻選擇站在奧地利這一邊，也讓不少球迷直呼不可思議。
專拼高賠率？ 神蛙第六感再度接受檢驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
回顧蛙貴本屆世界盃預測紀錄，從神準猜中西班牙與維德角和局，到近期接連挑戰冷門劇本，讓不少球迷開始戲稱牠是「高賠率戰士」。這回面對阿根廷與奧地利的焦點對決，蛙貴再次選擇逆勢操作，力挺奧地利爆冷搶勝。究竟神蛙是看見了別人沒看到的劇本，還是再次上演驚奇預測，答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阿根廷將於台灣時間23日凌晨1點交手奧地利，本場台灣運彩賽事編號1052，根據台灣運彩盤口資訊，阿根廷獨贏賠率1.12，和局3.75，奧地利勝出5.90。
讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.45，和局（阿根廷剛好贏1球）4.20，奧地利受讓1球2.50；阿根廷讓2球賠率2.60，和局（阿根廷剛好贏2球）3.80，奧地利受讓2球1.45。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.50、小球1.96；3.5球盤則為大球2.25、小球1.38。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與奧地利之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，看好奧地利能夠在正規90分鐘內擊敗阿根廷，上演本屆世界盃至今最大的冷門之一。
由於阿根廷擁有梅西坐鎮，加上首戰展現強大攻擊火力，因此外界普遍看好「藍白軍團」能夠順利過關，然而蛙貴這次卻選擇站在奧地利這一邊，也讓不少球迷直呼不可思議。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
回顧蛙貴本屆世界盃預測紀錄，從神準猜中西班牙與維德角和局，到近期接連挑戰冷門劇本，讓不少球迷開始戲稱牠是「高賠率戰士」。這回面對阿根廷與奧地利的焦點對決，蛙貴再次選擇逆勢操作，力挺奧地利爆冷搶勝。究竟神蛙是看見了別人沒看到的劇本，還是再次上演驚奇預測，答案將在比賽結束後正式揭曉。
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