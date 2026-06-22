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2026年FIFA世界盃小組賽I組次輪賽事重頭戲，奪冠大熱門「高盧雄鷹」法國隊，將於台灣時間23日（周二）在美國費城的林肯金融球場強碰亞洲球隊伊拉克。法國首戰在當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的帶領下以3：1逆轉擊敗塞內加爾，而睽違40年重返世界盃正賽的伊拉克則是以1：4慘敗給挪威。國外媒體《TNT Sports》、《Covers》分析師一致預測，法國此役將展現絕對的實力優勢大獲全勝，有望以3：0完勝伊拉克，提前鎖定32強淘汰賽門票。兩國在國際A級賽事中從未有過交手紀錄，世界排名第3的法國與第57名的伊拉克存在巨大懸殊。法國在總教練德尚（Didier Deschamps）執掌下，近5場比賽拿下4勝，進攻端火力全開轟入12球。首戰對陣塞內加爾時，德尚在下半場果斷變陣，將奧利塞（Michael Olise）移至中路，並解放登貝萊（Ousmane Dembele）在右路的破壞力，成功收下絕佳效果。這場比賽對法國隊長姆巴佩而言更具備里程碑意義，這將是他代表國家隊的第100場里程碑。目前他在世界盃歷史上已累積14顆進球，距離梅西（Lionel Messi）與克洛澤（Miroslav Klose）保持的16球歷史紀錄僅差2球，面對防線脆弱的伊拉克，姆巴佩勢必全面搶攻，劍指金靴獎。反觀伊拉克隊，在首戰對陣挪威時下半場防線全面崩盤，隊長兼守門員哈桑（Jalal Hassan）更出現低級失誤奉送進球，最終慘吞4球大敗。今晚面對實力高出數個檔次的法國，伊拉克總教練阿諾德（Graham Arnold）恐難以抵擋高盧雄鷹的狂轟濫炸。針對「法國能贏伊拉克幾球」的焦點，美國知名體育數據媒體《Covers》分析師伊斯特漢（James Eastham）以及運彩機構均給出了極其傾斜的預測，認為法國至少能淨勝3球以上。美媒專家指出，法國隊擁有無與倫比的板凳深度，下半場還能換上如謝爾基（Rayan Cherki）等頂尖新星維持進攻施壓；相反地，伊拉克在首戰最後25分鐘體力嚴重下滑，今晚極可能在比賽後段被法國徹底撕裂防線。⚽勝負預測：預估法國3：0完勝。⚽推薦投注：法國讓2.5球贏盤（賠率-120）雖然多數專家預測比分為3：0，但《Covers》專家也提醒，法國雖然進攻天賦封頂，但防線並非滴水不漏，過去幾場熱身賽包含對陣科特迪瓦（1-2）與北愛爾蘭（3-1）都有失球紀錄。伊拉克在得知退無可退的情況下可能放手一搏，因此全場總進球數也有機會飆高。⚽推薦投注：全場總進球數大於3.5球（賠率-102）⚽球員個人預測：姆巴佩隨時進球（賠率1.80）法國（4-2-3-1）：邁尼昂；孔德、於帕梅卡諾、薩利巴、迪涅；科內、拉比奧；登貝萊、奧利塞、巴爾科拉；姆巴佩。伊拉克（4-4-2）：哈桑（或巴西爾）；胡笙·阿里、塔辛、哈希姆、多斯基；巴伊什、阿馬里、伊斯梅爾、賈西姆；哈馬迪、艾曼·胡笙。目前博彩盤口開出法國獨贏賠率為恐怖的-1200（伊拉克獨贏達+2500），足見雙方實力天秤的極端傾斜。法國今晚若能如預期大勝，將可提前在最後一輪小組賽進行主力輪休，以逸待勞迎接淘汰賽。