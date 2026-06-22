我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊朗戰爭。（圖／美聯社／達志影像）

▲油價示意圖。（圖／路透社／達志影像）

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）最新民調揭示，美國民眾對這場伊朗戰爭的評價相當負面，絕大多數人認為美國付出的代價遠高於收穫，這場衝突製造的問題，遠比它解決的問題還要多。民調顯示，高達78%的受訪民眾希望結束伊朗戰爭，尤其集中在受油價上漲衝擊最深的族群。民眾越是抱怨油價高漲，就越強烈呼籲立即停戰，顯示這場戰爭最終在美國國內引發的最大民怨，不是地緣政治失敗，而是日常生活荷包的真實壓力。在戰果評估方面，民調數字同樣相當難看。69%的民眾認為美國並未徹底終止伊朗的核武計畫；68%認為伊朗不會停止威脅鄰國；僅26%認為美國保障了伊朗人民的安全與自由；更只有21%認為美國成功將伊朗領導階層轉變為親美立場。至於美伊剛簽署的停戰備忘錄，只有22%的民眾認為對美國有利，顯示大多數美國人對這份協議相當不滿意。展望未來，民眾同樣不樂觀。接近六成受訪者認為，伊朗在未來幾個月仍將持續構成波斯灣地區的威脅；另有四成民眾擔憂伊朗將繼續威脅並封鎖荷莫茲海峽。在戰略與經濟利益評估上，認為這場戰爭能促進美國經濟利益的僅有28%，認為能實現戰略利益的也只有29%，兩項數字都慘不忍睹。對於川普政府的決策能力，64%受訪者認為，本屆政府並未充分預料到美伊戰爭對全球經濟的衝擊，多數人認為政府最終的主要目的，只是「結束戰爭」，而非真正實現戰略目標。即便是川普所屬的共和黨基層，這場戰爭同樣引發明顯分歧。四成共和黨人認為衝突應該繼續，直到伊朗做出更多讓步，這群人也普遍無法接受伊朗現政權繼續掌權的結果，顯示黨內鷹派仍不認可目前的談判方向。在支持率方面，近幾個月來油價上漲已導致川普支持率略有下降。衝突結束後，支持率小幅回升約一個百分點，主要得益於非大學學歷白人選民的回流支持，尤其是預期汽油價格將下降的族群。這個族群長期傾向支持川普，但也最常指出物價上漲對家庭經濟造成的沉重壓力，顯示油價走勢將持續是川普能否穩住基本盤的關鍵變數。值得注意的是，核武議題對美國民眾而言同樣牽動神經。民調顯示，半數美國人無法接受在伊朗現有領導人繼續執政的情況下就此結束戰爭，反映出民眾對伊朗政權根本性改變的渴望，與眼前這份模糊備忘錄之間存在巨大落差。綜合這份民調，美國民眾普遍認為，這場歷時約100天的伊朗戰爭，製造的問題遠比解決的問題還要多，而華府能否在後續60天核談判中真正扭轉局面、拿回戰略主動權，恐怕才是決定這場戰爭功過的最終關鍵。