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針對社子島開發議題，台北市議員參選人、前立委陳怡潔今（22）日表示，社子島開發不應只談建設與土地價值，更應把居民居住權益擺在第一位。她反對以租金補貼取代安置住宅，呼籲政府不能把原本該承擔的安置責任轉嫁給居民。陳怡潔指出，社子島居民長期受到禁建政策影響，若安置住宅尚未完成就要求搬遷，居民不僅要面對租金持續上漲的壓力，還可能遭遇租約到期、房東不續租及頻繁搬家的問題，尤其許多長輩在社子生活數十年，不應在晚年還為居住問題感到不安。陳怡潔主張，社子島開發除了必須落實「先安置、後開發」的原則之外，她也提出四個訴求，第一、安置住宅優先興建、優先完工。第二、安置住宅完成前不得要求居民搬遷。第三、反對以租金補貼取代實質安置住宅。第四、保障原住戶居住權益及返遷權利。陳怡潔表示，衡量社子島開發是否成功，不在於蓋了多少建築，而在於原本生活在這裡的居民能否繼續留在家園，她呼籲蔣市府提出明確的安置住宅時程與保障方案，真正落實先照顧居民，再推動開發。陳怡潔強調，她支持發展，但更重視公平，她支持建設，但更重視居民權益，「先把居民安置好，再來談開發，這才是有溫度的城市治理。」陳怡潔也說，社子島是具有歷史、人文及農漁特色的聚落，如何照顧在地居民的權益，在安居、永續、產業達到共榮、共贏局面，是市府必須努力達到的目標。