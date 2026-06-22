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點出鄭麗文最大死穴！趙曉慧：有掌聲就忘記危險

國民黨主席鄭麗文為期16天的訪美行程已落幕，不過輿論爭議卻未就此平息，她不僅沒有如願見到美國總統川普，還遭白宮國家安全會議（NSC）冷處理，連國務院都僅安排「科室」（Desk Officer）層級官員會晤，更是被外媒指為「北京的人」。對此，作家趙曉慧狠酸，鄭麗文正在向全台灣示範，什麼叫做「一次把所有人得罪光」的最高本事。趙曉慧表示，鄭麗文不是在做外交，只是在滿足她自己渴望站在舞台C位、被掌聲包圍的網紅「戲癮」，赴美訪問卻滿嘴散佈中共的兩岸敘事，得到的回報是一支迴力鏢「疑K論」（懷疑國民黨）。而散佈中共敘事只是原因之一，關鍵也在於她是「表演型人格」路線的政客。「只要有掌聲，就會忘記危險。」趙曉慧直言，就是這種人格的最大死穴，在僑宴被深藍支持者捧上天、一口一個「救國女英雄」時，鄭就徹底得意忘形了，把台灣政論節目那一套「高音頻、誇張肢體、語不驚人死不休」的網紅帶貨語氣，直接搬去跟美方對牌，結果就是被華府當場退貨。代價是押上整個百年大黨的國際信任度，在兩岸與美中台三方關係變成一場國際笑話。趙曉慧直言，這場16天的魔幻旅程結束了，鄭麗文被美國認證「北京的人」、「不專業」、「不可信」；回到台灣，更加深她成為2026九合一選舉的「票房毒藥」。趙曉慧指出，鄭麗文搞砸了美國與台灣的政治任務，估計連北京都對她滿肚子微詞。「同時在華府、台北與北京遭到三方退貨，實質成為所有人棄子。」趙曉慧狠酸，這場原本想用來堆疊2028總統參選正當性的跨國帶貨大秀，最終演變成了鄭麗文個人的「失業倒數計時」，把外交當作表演舞台的代價，就是演到最後，連後台的導演（北京）和台下的觀眾（美國、台灣選民），都不想再給她一秒鐘的鏡頭了。