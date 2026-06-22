我是廣告 請繼續往下閱讀

▲英國首相施凱爾宣布辭職（圖／美聯社／達志影像）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）22日上午在唐寧街10號門口正式宣布辭去首相及工黨黨魁職務，並已告知國王查爾斯三世。這場政治謝幕被外界普遍解讀為「黨內逼宮」的結果，接班人最被看好的是大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham），英國也將因此迎來10年內的第7位首相。施凱爾下台的直接原因，是黨內逼宮壓力已大到無法抵擋。據《衛報》報導，逾6名內閣部長私下直言告訴他「任期已到盡頭」，16日的內閣會議氣氛更是劍拔弩張，核心幕僚早在20日便已著手草擬辭職演說稿。施凱爾在辭職演說中坦言，工黨內部正討論他是否是率領政黨參加下屆大選的最佳人選，「我已聽見黨內對此問題的答案，也欣然接受。」這句話等於正式承認，他失去了黨內的信任基礎。從更深層來看，施凱爾執政近一年，工黨民調一路下滑，移民政策爭議不斷，能源政策也飽受批評，連美國總統川普都在社群媒體上幸災樂禍地寫道：「我祝他一切順利」，讓唐寧街頗為難堪。目前呼聲最高的接班人，是大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）。他剛在梅克菲爾德補選中以壓倒性票數重返國會，黨內人脈深厚，形象清新，被視為最有實力領導工黨迎戰下屆大選的人選。接班形式目前有兩種可能：一是柏南獲得壓倒性黨團提名、無人出面挑戰，直接完成「加冕式」交接；二是前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）取得足夠提名門檻形成正式選舉，但黨內普遍研判他贏面極低，貿然參選恐傷及新政府籌備工作。施凱爾已要求工黨全國執行委員會制定黨魁競選時程，提名將於7月9日展開，確保在議會9月復會時選出新領袖，並承諾確保政權安全過渡。施凱爾的下台，讓英國將在10年內迎來第7位首相，這個驚人數字背後，是英國政治長期結構性問題的縮影。回顧近年，卡麥隆（David Cameron）因脫歐公投失敗請辭、梅伊（Theresa May）因脫歐協議無法過關三度下台、強生（Boris Johnson）因派對門醜聞被迫辭職、特拉斯（Liz Truss）僅在任45天就因「迷你預算」引發金融風暴而閃電下台、蘇納克（Rishi Sunak）則在2024年大選慘敗中交出政權，現在連靠壓倒性勝選上台的施凱爾，也不敵黨內政治壓力提前出局。分析人士指出，英國首相短命化背後有幾個核心原因：英國國會內閣制的黨魁信任投票機制，讓黨內大老隨時可以發動倒閣，門檻遠低於其他民主國家；脫歐後英國政治持續高度碎片化，左右翼路線爭議讓任何首相都難以凝聚共識；加上媒體監督力道強、社群媒體放大效應，稍有失誤便可能引爆危機，讓首相的容錯空間極為有限。過渡程序方面，首相首席秘書瓊斯已與柏南陣營核心人物初步會面，無論黨魁選舉是否出現競爭，秋季預算案的籌備工作都將持續推進，實質政策方向則等待新任黨魁定奪。