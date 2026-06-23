我是廣告 請繼續往下閱讀

食品傳統機械冷凍技術雖可以不受季節、產地保存食材，但降溫速度慢，讓解凍後出水率高，會有5%至10%的重量減損，更會影響口感甚至營養流失。工業氣體製造商聯華林德，透過「液態氮」急凍可保留水分，幫助業者提升營收與毛利。聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總經理沈欣儒指出，目前亞太地區仍有約85%的食品採用傳統機械冷凍，液態氮急凍市場滲透率僅15%，卻已創造約15億歐元產值。液態氮超低溫快速冷凍，有助穩定產品品質，降低因製程不穩所帶來的波動與損耗風險。沈欣儒說，該技術已應用於農糧署與聯華林德合作夥伴尚順食品所推廣的「即時蔬菜」，也可用在魚類、肉品、各類生鮮食材、熟食烘培等。當食品以重量計價，冷凍過程讓水分流失，就會影響銷量與獲利。若以機械冷凍為例，熟食會流失5%至10%，生食則有1至2.5%；低溫冷凍流失約1%至3%，生食則下降到0.25%至1.5%。若以每噸計算，相當於每噸可額外保留40 至70公斤的可售重量。