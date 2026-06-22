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英國首相施凱爾（Keir Starmer）22日宣布將辭去首相職務，為其不到兩年的執政生涯畫下句點。由於執政黨工黨（Labour Party）在今年5月地方選舉慘敗，黨內要求施凱爾為選舉失利負責下台的聲浪持續升高，最終促使他改變原先堅持續任的立場。報導指出，施凱爾是在聽取多名核心幕僚及內閣成員建議後，決定宣布辭職。外界普遍認為，工黨重量級人物、前大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）將成為接任首相與黨魁的最熱門人選。施凱爾於2024年7月率領工黨在國會下議院大選中大勝，終結保守黨長達14年的執政，帶領工黨重返執政寶座，並出任首相。然而，上任不到兩年便因支持度下滑及黨內壓力而被迫提前下台。分析指出，工黨在今年5月地方選舉表現不如預期，選民對政府施政成果感到失望，加上生活成本、公共服務及經濟問題未見明顯改善，使施凱爾面臨愈來愈大的政治壓力。尤其是柏南日前在18日舉行的下議院補選中大獲全勝，進一步展現其在工黨基層與選民之間的高人氣，也被視為壓垮施凱爾政治地位的關鍵因素之一。英國政壇近年來頻繁更換領導人。自保守黨執政時期以來，歷屆政府屢受醜聞、政策失誤及黨內鬥爭困擾，多位首相任期短暫。若施凱爾正式卸任，將成為英國過去10年間第6次首相更替，凸顯英國政局持續動盪不安。