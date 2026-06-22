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日常移動全靠爬行！罕病弟生前細數疾病退化與照護壓力

目睹母親臥床9年！他坦言：延長生命應兼顧尊嚴與意義

赴瑞士前夕探視！柯文哲：落實尊嚴自主、盼長照制度更健全

長期支持並推動安樂死合法化的民眾黨前主席柯文哲，21日晚間在YouTube頻道發布了一支探視台南罕病姊弟的紀實影片。影片中，48歲的弟弟在啟程前往瑞士接受安樂死的前一天接受訪問，吐露自身的患病處境與長照壓力，並期盼國家未來能拿出對策解決。柯文哲對此表示，如果社會能給予更完整的制度支持，人民或許就不需要遠赴國外來結束生命。影片內容表示，這對姊弟皆罹患遺傳性神經疾病，長年遭受神經與肢體退化的折磨。弟弟由於雙腿嚴重萎縮，日常只能在地上爬行移動，近年甚至出現失禁狀況，連上廁所都極其艱難。他坦言，現有資源無法滿足許多實際的照護需求，若要維持全天候照顧，還需要額外的人力開銷。姊姊的病情同樣不樂觀，一旦不慎跌倒便無法自行站立。雖然目前有申請居家照護服務，但居服員半夜並不在場，若她在深夜發生意外跌倒，只能無助等到居服員隔天上班上門才能獲得協助。談及家庭過往，弟弟回憶，兩人的母親生前也是罹患相同的疾病，生命末期長達9年癱瘓臥床，全靠姊弟倆輪流照顧。當時母親完全失去自理能力，不論是翻身、餵藥到排便，都需要家人一手包辦，這段經歷讓他深刻體會到疾病對患者與家屬而言，都是無比沉重的負擔。他認為，雖然現代醫學技術能夠延長生命，但這並不等同於確保生活品質。弟弟強調：「延長生命是要有品質跟意義的。」倘若生命只剩下生理機能的存活，卻徹底失去尊嚴與自主權，並不見得符合每個人的期望。柯文哲在臉書上坦言，當得知對方受訪的隔天就要出發去瑞士時，自己曾深思該對他説些什麼。作為一名醫生，他始終秉持醫學倫理中「尊重自主」的原則，因此他選擇尊重當事人的最後抉擇，但這也令他反思，社會大眾是否給予了足夠的支持，好讓病患能擁有繼續生活下去的選項。影片尾聲，弟弟表達了對社會的最終期盼，希望未來能建立更周全的制度與對策，別讓所有的照護重擔全落到個人身上。今年5月16日，他在3位朋友的陪同下，飛抵瑞士執行安樂死。他希望能趁著自己還能活動、還有力氣時，依循自我意志按下執行的按鈕，不想像母親一樣經年累月臥床不起，且與母親不同的是，他們屆時將面臨毫無親人可以照料的孤獨困境。柯文哲透露，該影片公開當天正好是弟弟的追思會，期盼透過這段真實的故事，能引領外界共同正視長照體系與尊嚴善終議題背後的真實處境。