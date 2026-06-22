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📍預測一：挪威火力壓制（專家馬修·庫珀預測：挪威2：1勝）

📍預測二：塞內加爾頑強逼平（美媒《Covers》專家湯姆·奧德菲爾德預測：1：1平手）

2026年FIFA世界盃I組次輪賽事迎來關鍵對決，由歐陸新星「北歐海盜」挪威在紐澤西大都會體育場強碰非洲勁旅「特蘭加雄獅」塞內加爾。首輪小組賽中，挪威憑藉當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度的精采表現，以4：1大勝伊拉克暫居小組龍頭；塞內加爾則以1：3不敵奪冠熱門法國。本場比賽對兩隊而言都至關重要，挪威若勝將可直接鎖定淘汰賽席次，而背水一戰的塞內加爾則面臨輸球即淘汰的絕境。多位國際足球專家與美媒預測，挪威憑藉火熱的進攻狀態更具贏面。暌違28年重返世界盃舞台的挪威隊，陣中坐擁英超雙星。隊長厄德高（Martin Odegaard）在首戰展現出優異的節奏掌控與創造力，滿血復活的狀態粉碎了賽前的傷病疑慮；前鋒哈蘭德更是狀態驚人，目前已為國家隊出賽51場狂轟57球，是挪威歷史上的頭號射手。挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）打造的高位壓迫與快速反擊戰術，在小組賽首輪已展露無遺，本場將繼續由努薩（Antonio Nusa）與瑟洛特（Alexander Sorloth）從兩翼輸送砲火，全力撕裂塞內加爾的防線。塞內加爾方面，首戰雖然輸給法國，但34歲的老將馬內（Sadio Mane）、前鋒傑克森（Nicolas Jackson）與薩爾（Ismaila Sarr）組成的鋒線依然極具威脅，甚至在首戰面對法國時頑強抵抗了近1小時。這幾乎是馬內職業生涯最後一屆世界盃，其求勝意志不容小覷。塞內加爾35歲的後防核心庫利巴利（Kalidou Koulibaly）與哈蘭德的禁區肉搏戰，將成為決定本場比賽勝負的關鍵防線。針對這場大戰，各方專家給出了不同的戰術見解與比分預測，但同樣都預測塞內加爾應該能取得進球，挪威可能贏得不輕鬆。專家馬修·庫珀（Matthew Cooper）認為，挪威在歐洲區外圍賽以不敗之姿晉級，近期狀態與士氣均處於顛峰。由於塞內加爾此役有必須贏球的進攻壓力，後防勢必會暴露出更多空間，這正是哈蘭德最擅長的進攻環境。雖然塞內加爾實力強勁有望破門，但挪威整體的傳導與鋒線效率將略勝一籌。：兩隊均有進球（賠率1.73）：挪威獨贏（賠率2.20）：哈蘭德踢進全場第1顆進球（賠率3.75）美媒專家湯姆·奧德菲爾德（Tom Oldfield）則抱持不同看法。他指出，塞內加爾的4-2-3-1陣型將在中路形成人數優勢，切斷厄德高對哈蘭德的供應線。鑑於挪威過去8場比賽僅有1場零封對手，防線並非天衣無縫，在塞內加爾全隊放手一搏的拚勁下，有機會逼平挪威。：兩隊握手言和（賠率+270）：全場總進球數低於2.5球（賠率-111）挪威（4-3-3）：尼蘭德；莫勒·沃爾夫、海格姆、阿熱、賴爾森；博格、P·貝爾格、厄德高；努薩、哈蘭德、瑟洛特。塞內加爾（4-2-3-1 / 4-3-3）：E·門迪；迪亞塔、庫利巴利、尼亞卡特、迪烏夫；伊德里薩·蓋伊、帕普·蓋伊、拉明·卡馬拉；薩爾、傑克森、馬內。