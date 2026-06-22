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替饒慶鈴抱不平 批中央抹煞農產外銷努力

轟農業部淪「打手」 質疑查處對象到底是誰

陸委會日前點名5個赴中國參加「海峽論壇」並簽署合作協議的農業團體，表示農業部將向陸委會提出查處意見，被點名的南投縣農會卻喊冤未曾參與。南投縣長許淑華今（22）日痛批，陸委會與農業部根本是在製造「綠色恐怖」，不僅點名錯誤，事後確認搞烏龍也未道歉。她質疑農業部不思協助農民拓展市場，反而配合政治操作，淪為陸委會的「打手」，令人感到荒唐又可悲。陸委會上週表示，已掌握5個赴海峽論壇簽約的農業團體，包括台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技及花蓮縣農會。至於簽約內容、每年訂貨量及對台灣農業可能造成的影響，已由農業部進一步了解，後續將向陸委會提出查處建議。許淑華今天結束喪假返回縣府上班，於縣務會議後接受媒體聯訪。談及近期台東縣長饒慶鈴因鳳梨釋迦外銷議題遭質疑，她替饒抱屈，認為中央政府不僅抹煞地方首長協助農民行銷農產品的努力，甚至揚言查處，已讓許多農民不滿。她指出，陸委會片面宣稱「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，忽略實際產銷現況，也未正視農民仰賴外銷市場的需求。地方政府努力協助農民打開市場，卻反遭政治檢視，令人難以接受。至於遭點名的南投縣農會，許淑華直指整起事件根本是烏龍。她表示，南投縣農會並未赴中國簽約，實際上是名間鄉一人陳姓茶農以企業身分協助台灣茶農拓展中國市場，並代表業者上台簽署合作協議，與農會無關。許淑華質疑，陸委會在未查證清楚前就公開點名南投縣農會，導致農會總幹事遭約談說明，事後確認資訊有誤，卻未見任何澄清，「亂點名之後有一句道歉嗎？」若未來真要查處，到底是要處分農會、茶農，還是相關企業？中央做法形同「綠色恐怖」。她進一步批評，近年農業部未積極協助農民開拓新市場，也缺乏具體外銷策略，只是一再宣導「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，或建議農產品加工製成乾料，卻未提出更有效的市場布局方案。面對美國農產品零關稅進出口等重大議題，農業部也未提出完整因應措施，更遑論協助農會與農民拓展海外市場。她認為，農業部不僅未扮演產業後盾，反而配合陸委會進行政治查核與清算，自我矮化成為打手；陸委會則宛如監察機關，兩個中央單位既荒唐又可悲，呼籲應及時懸崖勒馬。