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▲大谷翔平喜迎二寶卻被網友炮轟！（圖／大谷翔平IG）

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平再當爸！大谷翔平20日在Instagram上宣布第二個孩子平安出生，並附上與妻子真美子的合照、寶寶小腳丫照片，以及愛犬Dekopin的可愛畫面，溫馨貼文迅速引爆全球球迷熱烈祝賀。值得注意的是，這個好消息也象徵大谷完成了他曾公開提及的人生目標——在31歲前生下兩個孩子。回顧大谷的家庭歷程，他於2024年2月宣布與妻子田中真美子結婚，消息震驚全球球迷。2025年4月，兩人迎來第一個孩子——一名女兒，為這對夫妻的愛情長跑畫下美好句點。如今二寶的到來，距頭胎出生僅約14個月，兩個孩子年齡相當接近，大谷家正式從三口之家升格為四口之家。大谷在Instagram上發文寫道：「我們非常高興能夠一起分享生命中這美好的一天。感謝你平安降生。」標題署名「翔平，真美子」，言詞簡短卻情深意重。令球迷津津樂道的是，大谷翔平此前曾在採訪中透露，他希望能在31歲前生下兩個孩子，這項人生目標如今正式達成。現年31歲的大谷，在棒球場上已是世界頂尖球星，場外的家庭人生規劃同樣按部就班、超前部署，展現他一貫的自律與目標導向性格。然而，在大批祝賀聲中，日本社群媒體也出現了一些批評聲浪，部分網友認為兩個孩子年齡如此接近，「對女性的身體造成巨大負擔」，引發廣泛討論。對此，日本漫畫家倉田真由美21日在推特上直接反嗆：「什麼？難道有人要批評孩子年齡相近嗎？」她指出，若真有人擔心健康風險，那也是真美子本人的決定，與外人無關，言下之意批評網友的多管閒事。倉田更進一步諷刺道，外界對生育間隔的批評實在荒謬，難怪有人說「生太多孩子是虐待兒童」，讓不少網友拍手叫好，也讓這場「年子批判」爭議持續延燒。隨著大谷翔平在球場上持續創造傳奇，場外幸福的四口之家也成為全球球迷最溫暖的牽掛，這對夫妻選擇用行動回應一切，讓愛說話。