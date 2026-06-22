「已加入願望清單」超貴遊戲《感謝你的購買》賣一個「財富自由」的體驗。遊戲平台 Steam 經常推出各式各樣的獨立遊戲，多數作品售價約新台幣100至500元不等，而近日一款名為《Congratulations On Your Purchase》（感謝你的購買）新作卻以999.99 美元（約新台幣3.1 萬元）的驚人售價掀起熱議。開發團隊更直接在 Steam 商店頁面寫下「Steam 最昂貴的遊戲」，並強調「價格不是錯誤，而是這款作品的核心」，遊戲主打「第一人稱奢華體驗」，讓玩家感受自己的價值。
10分鐘走紅毯 3萬元換掌聲、寫名字
《感謝你的購買》介紹顯示，整個遊戲流程約10 分鐘。玩家將以第一人稱視角走進一座豪華宮殿，踏上紅毯，在狗仔隊與眾人的注目下緩緩前進，享受宛如「名人」般的待遇。
除了接受群眾喝采外，遊戲還設有一面牆壁，凡購買遊戲的玩家都能將自己的名字留在牆上，並永久展示給之後購買遊戲的玩家看，象徵「到此一遊」，是這款作品最大的「收藏價值」。
價格即是遊戲 石油大王限定
Steam 商店頁面以充滿哲學意涵的文字介紹「價格不是錯誤，而是重點」。開發團隊認為，價值本來就是由人們賦予的概念，價格則只是人為設定的數字，希望藉由這款作品，引發玩家重新思考「價值」與「價格」之間的關係，並幽默地用名字「感謝你的購買」感謝「可能的」買家。
遊戲截至目前仍未出現任何玩家評論，無法確認是否已有玩家實際購買，但憑藉著新台幣 3.1萬元的定價，以及「價格就是玩法」的概念，本作已成功成為近期話題，不少網友表示「這是財富自由認證」、「石油王限定遊戲」。
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《感謝你的購買》介紹顯示，整個遊戲流程約10 分鐘。玩家將以第一人稱視角走進一座豪華宮殿，踏上紅毯，在狗仔隊與眾人的注目下緩緩前進，享受宛如「名人」般的待遇。
Steam 商店頁面以充滿哲學意涵的文字介紹「價格不是錯誤，而是重點」。開發團隊認為，價值本來就是由人們賦予的概念，價格則只是人為設定的數字，希望藉由這款作品，引發玩家重新思考「價值」與「價格」之間的關係，並幽默地用名字「感謝你的購買」感謝「可能的」買家。
遊戲截至目前仍未出現任何玩家評論，無法確認是否已有玩家實際購買，但憑藉著新台幣 3.1萬元的定價，以及「價格就是玩法」的概念，本作已成功成為近期話題，不少網友表示「這是財富自由認證」、「石油王限定遊戲」。