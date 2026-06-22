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兼顧台美中三方？王義川批鄭麗文「舉棋不定」兩面討好

為2028總統路設障礙？王義川籲昔日女神應堅持到底

行政院日前拍板編列2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」，剛結束訪美行程返台的國民黨主席鄭麗文則預告，國民黨將會提出黨版法案。對此，民進黨立委王義川21日分析，鄭麗文因為心中對2028年大位有所盤算，導致現階段陷入左右為難、舉棋不定的狀態，他更隔空向鄭麗文喊話：「你是女神，我台大的女神」，呼籲她應該要堅持到底衝下去。王義川在三立談話節目《驚爆新聞線》中指出，鄭麗文此次訪美行程一定有承受壓力，美國國會議員也勢必關切了台灣的國防預算與無人機議題，這也是為何鄭麗文返台後會表態要提出黨版的無人機條例。不過，檢視鄭麗文受訪時的脈絡，她特別聲稱該條例不太可能在9月中國國家主席習近平訪問美國之前通過。王義川進一步拆解背後動機，他表示台灣許多無人機產業中，絕對有支持國民黨的業者，相關人士必然會透過管道向鄭麗文陳情。藍營若想補救，除了支持行政院版本外，另一條路就是自提版本，這正是鄭麗文目前在著手的事。但與此同時，鄭麗文又擔心此舉會遭到中國課責，因此乾脆自己先拋出「9月前不會通過」的時間點。王義川直言，鄭麗文身為黨主席，理應對外表示尊重黨團意見即可，且習近平與川普見面，與台灣通過無人機條例根本毫無關聯，這充分展現了鄭麗文想要兩面討好、舉棋不定的個性。王義川強調，隨著時間愈接近勝選或被提名的關鍵時刻，鄭麗文的態度就會愈發謹慎，講話也不再像過去那樣自負。他分析，如果鄭麗文完全不在意2028年的總統大選、只想單純當好黨主席，那她大可持續走親中路線，根本無所畏懼；正因為她對2028有所期待，且認知到光有中國的支持力道恐怕不夠，才會希望美方對她至少不要產生反對意見。王義川最後總結，鄭麗文此刻所陷入的「左右為難、舉棋不定」狀態，等同是為她自己的總統之路設下了許多障礙。身為昔日校友，王義川也在節目中向她喊話：「鄭麗文你是女神，我台大的女神，你就要繼續衝下去、要堅持到底。」