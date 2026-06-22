高志綱笑說，「這批都是年輕球員居多，我其實也是菜鳥，所以他們跟我一樣菜。」隨後也對年輕一代中華隊有話要說，理解他們穿上國家隊球衣會有壓力，但希望他們盡快適應、磨合出好的表現。

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▲高志綱（右）從曾豪駒手中，正式接下中華隊總教練之位。（圖／記者邱曾其攝）

中職明星賽今（22）日陣容暨售票記者會上，公布以年底亞冠賽為主體的TEAM TAIWAN總教練為原中華隊首席教練高志綱，他生涯首度接下總教練，就將率隊出戰年底國際賽，談到執教一群年輕國家隊成員的期許，帶中華隊奪下12強世界冠軍、並於年初經典賽打出好表現後，曾豪駒正式退位，面臨即將到來的亞冠賽，由高志綱正式接任總教練一職，談到選材考量上，「他們今年大部分在一軍有一些好的表現，評估上也都有一些不錯的潛力，希望把他們整合起來。」高志綱也分析道，這是年輕一批中華隊第一次聚在一起打球，「想看在這樣的隊形下，他們可以打出什麼樣的表現，還是希望在明星賽這樣的氛圍裡面，可以去好好的發揮。」高志綱認為，年輕球員穿上TEAM TAIWAN球衣，一定會覺得有些壓力，「組隊目標也不只是為了這次的比賽，而是為了未來挑選國家隊的時候，我們有更多的人才庫可以去參考。希望他們也可以往這樣的方向去、去挑戰自己。因為未來一級國家賽事的時候，總共還是會有一些年輕的選手需要跳出來，希望戰力上可以銜接上來。」亞冠賽以年輕球員為主，有限定24歲以下、 加入職棒未滿3年的年資限制，另有4張外卡，目前是富邦悍將李東洺、林栚呈、味全龍李超與樂天桃猿陳克羿，高志綱解釋，「明星賽的時候，外卡資格人數沒有那麼嚴格，只是等到正賽的時候會剩下3個，所以我們到時候會再來選，看一下選手的表現這樣。」當被問到明星賽TEAM TAIWAN成員，是否就是亞冠賽陣容時，高志綱表示都會持續觀察，但有部分名額還有懸念，「那在這個名單裡面，其實還有一兩個球員是有在猶豫的。搞不好他們在下半季表現得更好，也是有可能會加到國家隊裡面，」談到扛起總教練職責，高志綱笑說自己跟球員一樣菜： 「我也是菜鳥（笑）。對，就是努力看看。那讓這些年輕選手怎麼樣去進步，然後可以持續的往更好的方向去走。」