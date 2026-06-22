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日本天團嵐（Arashi）成員二宮和也近日在 YouTube 頻道《よにのちゃんねる》談到團體活動結束時，脫口說出「解散」兩字，立刻在粉絲間掀起熱議。由於嵐一路以來都以「活動終了」形容團體落幕，刻意避開「解散」這個詞，因此二宮和也的說法讓不少粉絲感到震驚與難過。在昨（21）日上傳的最新影片中，二宮和也與師弟們Hey! Say! JUMP成員山田涼介、timelesz成員菊池風磨一同前往以保佑喉嚨與聲音聞名的「三輪里稻荷神社」參拜。聊天時，二宮和也提到自己終於要走出後厄，山田涼介和菊池風磨便追問這段期間是否遇過什麼不好的事，沒想到二宮和也幾乎秒答「解散」，畫面字幕則另外補上「活動終了」。聽到這句話後，山田和菊池幫忙打圓場，畢竟嵐最後的收尾其實是經過成員們討論後做出的決定，現場氣氛也因此變得微妙。二宮和也的「解散」說詞，隨後在網路上掀起熱議，不少粉絲對此大感心碎。而之所以會讓粉絲特別在意，在於嵐對外始終沒有使用「解散」這個說法。嵐在去年5月6日透過粉絲俱樂部影片宣布將結束團體活動，之後一路到今年5月31日舉行最終公演、正式為團體歷史劃下句點，都持續使用「活動終了」來宣告告別。甚至連今年3月推出最後一首新曲《Five》時，也沒有稱作「最後單曲」，而是以「最新單曲」介紹。用字遣詞的方式一直被視為嵐對粉絲的溫柔體貼，也讓很多人相信，嵐雖然停止活動，但「5人永遠是嵐」。因此，二宮和也親口說出「解散」後，不少粉絲直呼難以接受，認為原本一直靠著「活動終了」這個說法支撐心情，如今聽到成員自己講出「解散」，衝擊格外強烈。有人表示不想從二宮口中聽到這個詞，也有人感嘆這像是否定了「嵐不會消失」的想像。不過另一派粉絲則選擇從不同角度解讀，認為二宮把嵐結束活動視為自己不順、最難受的事，反而透露出他對嵐落幕的遺憾和不捨，甚至有人覺得，這正代表他其實是最捨不得結束的人之一。