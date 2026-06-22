2025年11月份監理站開放CAT開頭車牌競標，其中「CAT-8888」更以57萬6000元高價標出，全台一共有2千多面車牌在當時被拿下，CAT車牌經過半年後，在台灣各縣市能見度頗高。近期有民眾好奇發問：「為何沒看過DOG車牌？」事實上DOG仍待在禁用車牌之列，主要原因在於「O」與「0」易混淆，所以未來依然不會推出。
CAT車牌超多、DOG卻看不到？禁用關鍵曝光
近期有民眾在社群Threads上發起討論，「一直以來，在找有關動物系的車牌，如CAT貓、BAT蝙蝠等等，最近第一次看到CAT，而BAT蝙蝠也很常見，但唯獨DOG車牌從未看過，這是為何呢？」
貼文曝光後，也立刻引發討論，「因為0跟O的關係，DOG的組合不會出現」、「現行新式車牌基於臺灣人的諧音忌諱沒有數字4，也因為形狀辨識問題，沒有字母I和O，供你參考」、「民用車的車牌也還沒發到D開頭」。
CAT也曾是禁用車牌！解禁調整原因出爐
事實上，CAT車牌跟DOG相同，最早都曾被列為不雅代號，但經過政策調整，交通部公路局在2025年10月31日正式宣布開放，最終釋出超過2千面CAT車牌，但DOG則是因為O跟0易混淆的原因，未來等到民用車牌進入D開頭序列之際，也不會出現。
據現行公路局規定，英文字母「I」與「O」易與數字「1」、「0」混淆，恐造成辨識困難，因此自2004年起即停止核發。此外，阿拉伯數字「4」因帶有不吉利意涵，也全面列入禁用名單。
涉及不雅或敏感字詞的組合，如「BAD」、「CRY」、「FBI」、「ASS」等，以及政黨的英文簡寫，都同樣持續不予開放。
公路局表示，這類過往被限制的車牌未來仍有恢復使用的可能性，會依據社會觀感與民意回饋進行滾動式調整；而此次重新開放的CAT車牌，正是昔日禁用代碼回歸的例子。
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近期有民眾在社群Threads上發起討論，「一直以來，在找有關動物系的車牌，如CAT貓、BAT蝙蝠等等，最近第一次看到CAT，而BAT蝙蝠也很常見，但唯獨DOG車牌從未看過，這是為何呢？」
貼文曝光後，也立刻引發討論，「因為0跟O的關係，DOG的組合不會出現」、「現行新式車牌基於臺灣人的諧音忌諱沒有數字4，也因為形狀辨識問題，沒有字母I和O，供你參考」、「民用車的車牌也還沒發到D開頭」。
事實上，CAT車牌跟DOG相同，最早都曾被列為不雅代號，但經過政策調整，交通部公路局在2025年10月31日正式宣布開放，最終釋出超過2千面CAT車牌，但DOG則是因為O跟0易混淆的原因，未來等到民用車牌進入D開頭序列之際，也不會出現。
據現行公路局規定，英文字母「I」與「O」易與數字「1」、「0」混淆，恐造成辨識困難，因此自2004年起即停止核發。此外，阿拉伯數字「4」因帶有不吉利意涵，也全面列入禁用名單。
涉及不雅或敏感字詞的組合，如「BAD」、「CRY」、「FBI」、「ASS」等，以及政黨的英文簡寫，都同樣持續不予開放。