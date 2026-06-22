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汪浩怒轟鄭麗文：先摸雲朵大手、再向國庫伸手

國民黨主席鄭麗文17日在記者會上宣稱，這趟訪美行程的交流成果超出預期，但卻又表示，基於默契原則無法公開更多細節，頗受外界質疑；而她日前談及與中國國家主席習近平的歷史之握，形容對方的手感「又大又厚實，柔軟得像雲朵」，更引發輿論熱議。對此，作家汪浩不禁吐槽，國民黨多麼不懂共產黨？鄭麗文的訪美行，正以一種荒誕的黑色幽默走向終局。汪浩表示，鄭麗文一邊向美方人員大談與習近平的第一類接觸，讚美其大手「軟得像雲朵」；一邊在台灣宣傳「有和平，才能躺平」，企圖將威權施捨的承諾，包裝成台灣青年未來的避風港。這是一場對共產黨極度一廂情願的災難性誤判，鄭麗文刻意忽略了習近平「尊重台灣生活方式」背後，必須「放棄主權」的絕對前提，盲目將統戰詞令當作真理。汪浩續指，中國國安部隨即發專文，痛批有人「以躺平話術侵蝕青年思想」，這記跨海耳光不僅直接抽碎了藍營的和平神話，更讓鄭麗文自封的「躺平和平論」瞬間成了中南海眼中的毒草。更荒謬的是，這場「先摸雲朵大手、再向國庫伸手」的追星之旅，竟要台灣民主基金會與全民公帑買單超過千萬。最後，汪浩狠酸，國民黨至今仍天真地以為，靠著卑躬屈膝的討好、販賣投降主義的「躺平論」，就能換取極權者的垂憐；殊不知在共產黨眼裡，沒有實力做後盾的妥協毫無價值，她自以為的「溫暖雲朵」，不過是包裝在鐵拳外、隨時會被下架的政治泡沫罷了。