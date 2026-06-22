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中國製蠟瓶糖、螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，近幾年未經許可非法輸入台灣，頻繁出現在實體通路及電商平台，衍生嚴重食安疑慮，監察院昨日要求衛福部、經濟部國際貿易署等部會檢討改進。對此，經濟部今（22）日表示，四類產品除經本署專案核准外，皆非「准許輸入貨品」，且已議處逾3千件海關移送案件，呼籲民眾及業者勿以身試法。經濟部國際貿易署表示，經濟部重視監察院對於維護國人健康及對中國物品未經許可違法輸入的調查意見，並重申對於大陸地區物品輸入之嚴格管制立場。貿易署表示，依據現行「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」規定，中國製蠟瓶糖、螺螄粉、辣條及麻辣花生等四類產品除經本署專案核准外，皆非「准許輸入貨品」。民國112年至114年中，貿易署僅同意11案專案核准輸入。目前坊間或電商平台販售之中國此四類產品皆非合法輸入，請民眾購買應謹慎選購。貿易署強調，進口貨品所歸屬之貨號，實務上是由進口人向財政部關務署各海關申報，並由海關依據實際到貨之貨品進行查察與認定。倘若海關在邊境查獲任何非屬本部准許輸入之中國食品，除由海關依海關緝私條例以涉及逃避管制規定，處貨價三倍以下之罰鍰或沒入之裁罰外，也會將涉案案件移送本部，由本部依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定進行議處，予以停權輸出入貨品，最重則廢止出進口廠商資格。貿易署指出，截至114年底，本部已議處3071件海關移送案件，每張報單處以停止輸入貨品兩個月之處分，並廢止16家公司、商號之出進口廠商資格，貿易署持續與財政部關務署緊密合作。貿易署重申，保障國人食品安全與維持兩岸貿易秩序係政府一貫之立場，後續將依監察院調查意見，持續與財政部關務署、衛福部食藥署及數發部等密切配合，跨部會加強稽查與橫向聯繫，對違規輸入之業者進行議處，以積極落實監察院之檢討建議。