國際金價在近年地緣政治風險升溫、各國央行大舉增持黃金帶動下持續走高，但投資銀行「大摩」摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，黃金要進一步挑戰每盎司5200美元的歷史新高目標，正面臨兩大關鍵阻力——美國聯準會（Fed）維持鷹派立場，以及黃金ETF資金遲遲未能回流，恐使金價後續漲勢受到壓抑。
ETF買盤遲未回歸 成金價續漲最大缺口
根據財經網站Investing.com報導，摩根士丹利在最新研究報告中表示，雖然對黃金至2026年下半年仍維持偏多看法，但推動金價續創新高的關鍵因素之一的「黃金ETF資金流入」目前仍明顯不足，而這正是金價後續能否突破的重要變數。
報告指出，目前黃金市場最缺乏的是ETF投資需求，而ETF資金流向高度受到聯準會利率政策、實質殖利率以及美元走勢影響。
Fed維持鷹派立場 高利率環境壓抑黃金表現
美國聯準會近期釋出的政策訊號偏向鷹派，已成為黃金短期內上漲的主要瓶頸。隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）維持強硬態度，市場對未來升息的預期升溫，使持有不孳息資產黃金的機會成本提高。
摩根士丹利經濟學家預估，聯準會可能在2026年前維持高利率政策，即使勞動市場出現放緩跡象也不急於轉向。受到「高利率維持更久」預期影響，美國10年期公債實質殖利率已較今年2月顯著攀升，也導致近期黃金ETF出現資金淨流出。
分析師指出，若實質利率持續維持高檔，將不利於吸引大型機構資金重新回流黃金市場。
大摩大宗商品策略師高爾（Amy Gower）與拉茨（Martijn Rats）在報告中寫道：「目前缺失的一塊就是ETF的需求」她們表示，黃金ETF投資人對利率走向、美元強弱及實質殖利率變化高度敏感，因此在聯準會態度未出現明顯轉變前，相關資金恐持續觀望。
中東局勢降溫 反成黃金市場意外利多
不過摩根士丹利也指出，中東局勢降溫反而可能成為支撐黃金的意外利多。過去地緣衝突引發能源價格暴漲時，部分進口能源的新興國家央行為穩定財政與匯率，曾被迫出售黃金儲備籌措資金。
如今若中東緊張局勢持續緩解，油價回落將有助降低通膨壓力，讓各國央行擁有更大的政策空間，也減少出售黃金儲備的必要性，進而支撐金價。
全球央行持續掃貨 中國買盤尤其強勁
此外，全球央行持續買進黃金，也成為金價的重要支撐力量。報告特別提到中國人民銀行近期加快增持黃金步伐。
數據顯示，北京當局僅在2026年3月至5月期間便購入23公噸黃金，已超越此前12個月累計購入的19公噸，顯示官方部門對黃金需求依然強勁。
歷史數據顯示 升息未必一定打壓金價
摩根士丹利同時指出，歷史經驗顯示，升息並不一定完全不利黃金表現。統計發現，聯準會每升息1碼（25個基點）後一個月，金價平均仍可上漲0.84%；若降息1碼，平均漲幅則達3.93%。
例如2006年、2018年及2023年的升息循環期間，市場因擔憂經濟成長放緩、政策失誤或銀行體系風險升高，反而推動資金流向黃金避險，帶動金價上揚。
黃金能否衝上5200美元 關鍵仍看Fed與ETF動向
不過摩根士丹利認為，本輪金價若要開啟新一波漲勢並挑戰5200美元大關，關鍵仍在於ETF投資人是否重新進場。而這又高度取決於能源價格回落後，是否能有效壓低通膨，進一步促使聯準會改變目前偏鷹的利率路徑。
在聯準會與ETF資金兩大因素尚未出現轉折前，黃金雖仍具長期支撐，但距離市場期待的5000美元以上價位，恐怕仍有一段不小的距離。
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根據財經網站Investing.com報導，摩根士丹利在最新研究報告中表示，雖然對黃金至2026年下半年仍維持偏多看法，但推動金價續創新高的關鍵因素之一的「黃金ETF資金流入」目前仍明顯不足，而這正是金價後續能否突破的重要變數。
報告指出，目前黃金市場最缺乏的是ETF投資需求，而ETF資金流向高度受到聯準會利率政策、實質殖利率以及美元走勢影響。
Fed維持鷹派立場 高利率環境壓抑黃金表現
美國聯準會近期釋出的政策訊號偏向鷹派，已成為黃金短期內上漲的主要瓶頸。隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）維持強硬態度，市場對未來升息的預期升溫，使持有不孳息資產黃金的機會成本提高。
摩根士丹利經濟學家預估，聯準會可能在2026年前維持高利率政策，即使勞動市場出現放緩跡象也不急於轉向。受到「高利率維持更久」預期影響，美國10年期公債實質殖利率已較今年2月顯著攀升，也導致近期黃金ETF出現資金淨流出。
分析師指出，若實質利率持續維持高檔，將不利於吸引大型機構資金重新回流黃金市場。
大摩大宗商品策略師高爾（Amy Gower）與拉茨（Martijn Rats）在報告中寫道：「目前缺失的一塊就是ETF的需求」她們表示，黃金ETF投資人對利率走向、美元強弱及實質殖利率變化高度敏感，因此在聯準會態度未出現明顯轉變前，相關資金恐持續觀望。
中東局勢降溫 反成黃金市場意外利多
不過摩根士丹利也指出，中東局勢降溫反而可能成為支撐黃金的意外利多。過去地緣衝突引發能源價格暴漲時，部分進口能源的新興國家央行為穩定財政與匯率，曾被迫出售黃金儲備籌措資金。
如今若中東緊張局勢持續緩解，油價回落將有助降低通膨壓力，讓各國央行擁有更大的政策空間，也減少出售黃金儲備的必要性，進而支撐金價。
全球央行持續掃貨 中國買盤尤其強勁
此外，全球央行持續買進黃金，也成為金價的重要支撐力量。報告特別提到中國人民銀行近期加快增持黃金步伐。
數據顯示，北京當局僅在2026年3月至5月期間便購入23公噸黃金，已超越此前12個月累計購入的19公噸，顯示官方部門對黃金需求依然強勁。
歷史數據顯示 升息未必一定打壓金價
摩根士丹利同時指出，歷史經驗顯示，升息並不一定完全不利黃金表現。統計發現，聯準會每升息1碼（25個基點）後一個月，金價平均仍可上漲0.84%；若降息1碼，平均漲幅則達3.93%。
例如2006年、2018年及2023年的升息循環期間，市場因擔憂經濟成長放緩、政策失誤或銀行體系風險升高，反而推動資金流向黃金避險，帶動金價上揚。
黃金能否衝上5200美元 關鍵仍看Fed與ETF動向
不過摩根士丹利認為，本輪金價若要開啟新一波漲勢並挑戰5200美元大關，關鍵仍在於ETF投資人是否重新進場。而這又高度取決於能源價格回落後，是否能有效壓低通膨，進一步促使聯準會改變目前偏鷹的利率路徑。
在聯準會與ETF資金兩大因素尚未出現轉折前，黃金雖仍具長期支撐，但距離市場期待的5000美元以上價位，恐怕仍有一段不小的距離。