炎炎夏日即將到來，不少人出門都會開車防曝曬，不過每次停完車時再上車，車內的溫度根本就像烤箱一樣，有些人甚至車內冷氣怎麼吹也都不會涼，感到非常困惑是哪裡出問題。對此，「昱全駕駛學院」就分享夏天吹冷氣的秘訣，表示車子曝曬後不要只打開冷氣，還要開窗搭配內外循環才能夠快速降溫，該方法也被汽車大廠Toyota認證非常有效。
夏天汽車冷氣都吹不涼？多2步驟神速降溫差超多
「昱全駕駛學院」日前在社群平台「Threads」貼文表示，汽車的冷氣不是只有按下「A/C」就結束，不同的情況搭配內外循環按鈕真的會差很多，例如夏天開車時，不要只有按「A/C」，而是要加上內循環，才可以冷得快、冷得穩。
「昱全駕駛學院」也說，如果車子經過曝曬之後，上車除了打開冷氣之外，要先開窗加上外循環把悶熱給排出去，再改回內循環冷房，這樣降溫速度真的會快很多，不會在車裡被烤熟。
夏天開車冷氣開法「涼爽3口訣」！不要再只按冷氣鈕了
對此說法，國民度超高的汽車大廠Toyota也在官網上推薦過夏天汽車冷氣吹法，Toyota表示，夏天車停在戶外上車就像烤箱一樣，這時候要記住「涼爽3大口訣」，包括開車窗、開送風以及開冷氣。第一步要打開全部車窗，讓車內熱氣散出去；第二步開啟送風加上外循環，藉由送風加入空氣對流以利散熱，同時也將異味排出去。
最後則是開啟冷氣加上內循環，當熱氣散得差不多的時候，就可以關上窗戶並且切換為內循環，這樣行進間冷氣，會讓冷房效果更佳。至於不開窗戶只開冷氣是否也可以降溫？Toyota回應表示，雖然可以達到降溫效果，但可能會高速耗能且增加引擎負擔，先開窗不僅可以排出異味，也能快速降溫，對愛車是比較好的哦！
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「昱全駕駛學院」日前在社群平台「Threads」貼文表示，汽車的冷氣不是只有按下「A/C」就結束，不同的情況搭配內外循環按鈕真的會差很多，例如夏天開車時，不要只有按「A/C」，而是要加上內循環，才可以冷得快、冷得穩。
「昱全駕駛學院」也說，如果車子經過曝曬之後，上車除了打開冷氣之外，要先開窗加上外循環把悶熱給排出去，再改回內循環冷房，這樣降溫速度真的會快很多，不會在車裡被烤熟。
對此說法，國民度超高的汽車大廠Toyota也在官網上推薦過夏天汽車冷氣吹法，Toyota表示，夏天車停在戶外上車就像烤箱一樣，這時候要記住「涼爽3大口訣」，包括開車窗、開送風以及開冷氣。第一步要打開全部車窗，讓車內熱氣散出去；第二步開啟送風加上外循環，藉由送風加入空氣對流以利散熱，同時也將異味排出去。
最後則是開啟冷氣加上內循環，當熱氣散得差不多的時候，就可以關上窗戶並且切換為內循環，這樣行進間冷氣，會讓冷房效果更佳。至於不開窗戶只開冷氣是否也可以降溫？Toyota回應表示，雖然可以達到降溫效果，但可能會高速耗能且增加引擎負擔，先開窗不僅可以排出異味，也能快速降溫，對愛車是比較好的哦！