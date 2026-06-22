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夏天汽車冷氣都吹不涼？多2步驟神速降溫差超多

汽車的冷氣不是只有按下「A/C」就結束，不同的情況搭配內外循環按鈕真的會差很多

要先開窗加上外循環把悶熱給排出去，再改回內循環冷房，這樣降溫速度真的會快很多，不會在車裡被烤熟。

▲汽車的冷氣不是只有按下「A/C」就結束，不同的情況搭配內外循環按鈕真的會差很多，尤其夏天開車行進間，冷氣加上內循環才會冷房效果好又穩定。（示意圖/Pexels）

夏天開車冷氣開法「涼爽3口訣」！不要再只按冷氣鈕了

最後則是開啟冷氣加上內循環，當熱氣散得差不多的時候，就可以關上窗戶並且切換為內循環，這樣行進間冷氣，會讓冷房效果更佳。