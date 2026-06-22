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▲中職引退球星潘威倫確定加入TEAM TAIWAN亞冠賽教練團陣容。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.01.09）

中職今（22）日舉辦明星賽售票記者會，TEAM TAIWAN總教練高志綱，也確定帶領年輕球員為主體的陣容，參戰年底到來的亞冠賽，教練團陣容也有異動，統一獅傳奇巨投潘威倫、味全龍捕手教練劉家豪2位教練加入，離開的成員則包含原總教練曾豪駒、打擊教練彭政閔與投手教練林岳平，其餘成員不變。高志綱解釋原因，「先詢問經典賽原班人馬，希望以有經驗的教練團帶領年輕球員，另外一個考量的點是大家默契上也也都蠻充足的。」中職明星賽稍早宣布由高志綱接手TEAM TAIWAN總教練，這也代表他將率隊參戰年底亞冠賽，國家隊正式進入「鋼總時代」。「我目前還是先詢問原班人馬，加入2個成員，第一個是嘟嘟。還有一個是劉家豪教練加入。」原本的中華隊總教練曾豪駒原本就宣布退位，而彭政閔則接下中信兄弟管理職，林岳平同樣不會參與。談到教練團選擇上，高志綱解釋，「我考量的點是，經典賽原本的這些教練團布局、能力都很好，我覺得他們都有很好的能力去協助選手進步，然後讓這些選手成長。」「另外一個考量的點是大家默契上也也都蠻充足的，希望用一個比較成熟的教練團來帶領這些年輕的選手們。讓他們可以趕快融入在這種短期國家賽裡面。」高志綱認為，亞冠賽以年輕球員為主體，個人最大期許就是盡快讓他們習慣穿上國家隊球衣奮戰的感覺，「這個是我個人比較期待的。所以一開始在想教練團的時候，就是先從原本的教練團裡面去思考。」出征亞冠賽的教練團名單確定為總教練高志綱，投手教練王建民、潘威倫，打擊教練高國輝，內野守備教練陳江和，外野守備兼跑壘教練張建銘，捕手教練劉家豪。