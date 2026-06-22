人安基金會嘉義平安站17日上午在嘉義市城隍廟舉辦「寒士慶端午」活動，邀請寒士、獨居長者及弱勢家庭一同參與，現場發放170份愛心粽與健康關懷包，盼讓生活較為困難的民眾也能感受節慶溫暖。
活動安排趣味投擲遊戲「百發百粽」，並準備旅行袋及大樂透彩券，增添過節氣氛。現場同時結合嘉義市理燙髮美容職業工會義剪團、嘉義聖馬爾定醫院義診團隊、就業服務站及阿原碳烤等單位，提供義剪、健康諮詢、就業服務與餐食支持。
其中，64歲的李先生因年齡與經濟壓力，長期面臨求職不易與生活負擔。透過嘉義平安站持續關懷及資源轉介，他在困難時獲得生活物資與支持。這次參與端午活動，也讓他感受到社會並未遺忘自己，對未來多了一些信心。
人安基金會嘉義平安站長期投入防飢、防寒避暑、防病與就業輔導等服務，協助弱勢族群度過生活低谷，逐步重建自立能力。基金會也呼籲社會大眾響應支持，以每月918元的定期捐助，為弱勢家庭提供更穩定的陪伴與資源。愛心專線：(05) 225-5713 ，劃撥帳號：50434710（戶名：人安基金會，備註端午）。線上捐款：https://reurl.cc/A9b2OK。
我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，64歲的李先生因年齡與經濟壓力，長期面臨求職不易與生活負擔。透過嘉義平安站持續關懷及資源轉介，他在困難時獲得生活物資與支持。這次參與端午活動，也讓他感受到社會並未遺忘自己，對未來多了一些信心。
人安基金會嘉義平安站長期投入防飢、防寒避暑、防病與就業輔導等服務，協助弱勢族群度過生活低谷，逐步重建自立能力。基金會也呼籲社會大眾響應支持，以每月918元的定期捐助，為弱勢家庭提供更穩定的陪伴與資源。愛心專線：(05) 225-5713 ，劃撥帳號：50434710（戶名：人安基金會，備註端午）。線上捐款：https://reurl.cc/A9b2OK。