皮克斯招牌動畫系列最新續篇《玩具總動員5》，再度締造驚人佳績，北美上映首週末就以1.6億美元空降冠軍，不只是2026年最佳首映賣座成績，也超越《玩具總動員4》於201
9年創下的1.2億美元首週末紀錄，成為系列史上最高開片作品。在台灣，該片表現一樣威猛，上映5天全台賣破9100萬元，是目前熱門的話題焦點。
《玩具總動員》系列永遠受歡迎 編導不斷找到新的切入角度
《玩具總動員》系列推出至今即將邁向31週年，北美首映票房卻屢創新高，魅力絲毫不減當年。觀眾對於編導相當嘆服：「每次以為故事講不下去，也沒有新的內容了，隔幾年他們又能找到厲害的新角度切入，還能讓人看到流淚。」第5集改由女牛仔玩偶翠絲當主角，描述她要帶領玩具們和小主人邦妮最新獲得的高科技平板電腦爭奪她的目光，卻也在過程中意外打開了被舊主人拋棄的心結，不少觀眾還是被逼出感動的眼淚。
過去在《玩具總動員》系列都穩坐主角寶座的胡迪，難得一回退居次要的位置，翠絲得到相當多的發揮空間，也是第5集的催淚大功臣，她和巴斯光年也有很讓人滿意的收場，負責替巴斯光年獻聲的提姆艾倫，這一次要一個人為數十個巴斯光年玩偶配音，必須詮釋出不同的性格與感覺，為胡迪配音的湯姆漢克斯，樂得在一旁輕鬆。
《玩具總動員5》美國叫好 觀眾映後口碑得到A
有許多《玩具總動員》的老粉絲好奇，故事還有素材能拍到第5集嗎？會不會越來越讓人沒感覺，結果在戲院裡驚喜發現，編導還是能讓觀眾感動到紅了眼眶。不少人甚至覺得，相較於胡迪得到自身完美結局的上一集，本集讓翠絲不再遺憾，情節安排更讓人滿意，美國觀眾口碑指標CinemaScore，這部片也得到A的好評，是暑期黃金檔開跑至今，評價最出色的強片。
儘管胡迪退居二線、一些陪伴觀眾好幾集的老玩具，在《玩具總動員5》戲分確實不夠多，可是「新科技vs.懷舊感情」衝突的主題，發揮得還是頗為成功。尤其從小看這系列的觀眾，現在都已是成年人，反而比小朋友對於情節更有感覺。今年還有好幾部動畫大片要推出，《玩具總動員5》已經提前取得冠軍寶座爭奪戰的門票，目前全台各地仍在熱映中。
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《玩具總動員》系列推出至今即將邁向31週年，北美首映票房卻屢創新高，魅力絲毫不減當年。觀眾對於編導相當嘆服：「每次以為故事講不下去，也沒有新的內容了，隔幾年他們又能找到厲害的新角度切入，還能讓人看到流淚。」第5集改由女牛仔玩偶翠絲當主角，描述她要帶領玩具們和小主人邦妮最新獲得的高科技平板電腦爭奪她的目光，卻也在過程中意外打開了被舊主人拋棄的心結，不少觀眾還是被逼出感動的眼淚。
過去在《玩具總動員》系列都穩坐主角寶座的胡迪，難得一回退居次要的位置，翠絲得到相當多的發揮空間，也是第5集的催淚大功臣，她和巴斯光年也有很讓人滿意的收場，負責替巴斯光年獻聲的提姆艾倫，這一次要一個人為數十個巴斯光年玩偶配音，必須詮釋出不同的性格與感覺，為胡迪配音的湯姆漢克斯，樂得在一旁輕鬆。
有許多《玩具總動員》的老粉絲好奇，故事還有素材能拍到第5集嗎？會不會越來越讓人沒感覺，結果在戲院裡驚喜發現，編導還是能讓觀眾感動到紅了眼眶。不少人甚至覺得，相較於胡迪得到自身完美結局的上一集，本集讓翠絲不再遺憾，情節安排更讓人滿意，美國觀眾口碑指標CinemaScore，這部片也得到A的好評，是暑期黃金檔開跑至今，評價最出色的強片。
儘管胡迪退居二線、一些陪伴觀眾好幾集的老玩具，在《玩具總動員5》戲分確實不夠多，可是「新科技vs.懷舊感情」衝突的主題，發揮得還是頗為成功。尤其從小看這系列的觀眾，現在都已是成年人，反而比小朋友對於情節更有感覺。今年還有好幾部動畫大片要推出，《玩具總動員5》已經提前取得冠軍寶座爭奪戰的門票，目前全台各地仍在熱映中。