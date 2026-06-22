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▲富邦金控舉辦「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」，由台北富邦銀行總經理郭倍廷代表致詞。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」邀請勤業眾信資深執行副總經理李介文進行專題演講。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」邀請中華經濟研究院處長羅時芳進行專題演講。 （圖／富邦金提供）

▲富邦金舉辦「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」，協助企業掌握永續經濟活動的認定原則，並了解金融業如何協助企業規劃具體可行的轉型路徑。左起分別為勤業眾信資深執行副總經理李介文、台北富邦銀行總經理郭倍廷、中華經濟研究院處長羅時芳。（圖／富邦金提供）

富邦金控今（22）日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等5家子公司，連續第3年舉辦金融議合工作坊。這次以「永續經濟活動暨轉型金融」為主題，邀請勤業眾信資深執行副總經理李介文及中華經濟研究院處長羅時芳進行專題分享，吸引來自化學原料、塑膠製品、半導體、電子零組件及不動產等產業、近30家企業客戶參與，攜手推動產業低碳轉型。台北富邦銀行總經理郭倍廷致詞時表示，永續轉型不再只是趨勢，而是企業經營必須正面回應的重要課題。隨著2050淨零目標入法，以及主管機關推動永續資訊揭露與轉型機制，「永續經濟活動認定參考指引」提供企業與金融業一致且具體的判斷標準，有助辨識具實質減碳貢獻的經濟活動，降低企業與利害關係人的溝通成本，強化市場對永續表現的評價。這次工作坊從政策趨勢、制度架構及實務案例等面向切入，協助企業掌握永續經濟活動的認定原則，並了解金融業如何協助企業規劃具體可行的轉型路徑。他強調，未來富邦金也將持續發揮金融影響力，支持企業推動低碳轉型。面對全球氣候變遷挑戰及法規持續演進，主管機關正逐步完善永續相關制度。繼2024年發佈「永續經濟活動認定參考指引」第二版後，「綠色證券認證制度」亦將於今年正式上路。未來，企業財報中「綠色收入」的認定，將以該指引作為重要依據，透過一致的判斷基準與溝通語言，企業能更有系統性地盤點自身營運活動的永續程度，進一步提升資訊揭露品質與市場透明度。在永續投資與責任投資逐漸成為市場主流下，企業若能提前依循指引進行盤點並提升符合程度，將有助於未來取得綠色證券相關認證，提升投資吸引力與市場競爭優勢。因此，這次工作坊除提供制度說明與案例分享外，也結合轉型計畫建議架構，協助企業檢視自身營運活動，逐步盤點可推動的轉型計畫，強化後續落實轉型路徑的可行性。富邦金自2024年起持續攜手子公司舉辦金融議合工作坊，已逐步展現階段性成果，部分參與企業已開始評估設定科學基礎減量目標（SBT），亦有企業規劃揭露永續經濟活動，或依建議擬定轉型計劃，顯示議合機制已開始協助企業發展具體轉型策略。此外，富邦金旗下子公司亦持續透過多元方式深化議合作為，富邦人壽與富邦投信透過國際倡議組織CA100+，與全球機構投資人合作推動共同議合；台北富邦銀行、富邦證券及富邦產險今年亦將持續舉辦相關議合活動，積極與企業客戶交流，協助產業朝低碳轉型邁進。展望未來，富邦金控將持續發揮金融影響力，深化與企業夥伴的合作，推動減碳與永續轉型，帶動整體產業與社會朝淨零排放目標穩健前進。