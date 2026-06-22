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中信兄弟啦啦隊人氣成員汶汶，遭到瘋狂粉絲割頸案發生至今2天，造成社會高度關注，中職會長蔡其昌今（22）日於明星賽記者會上談到明星賽上的維安防護，認為中職本來就與當地警方有很密切的聯繫，也會有警務人員在現場協助治安，並表達會持續精進、強化的態度，談到汶汶割頸案，蔡其昌提醒中職相關人員、球員與啦啦隊，「這一次不是發生在場內，所以會長會呼籲我們的棒球相關這些同仁們，球員啦、啦啦隊啦，各個球團，在外面這種公開活動，都要多多注意自己的安全，提高警覺。」當被問到明星賽的維安作業時，蔡其昌提到，中職本來就跟當地的警方都有很密切的聯繫，「所以過去每一場，我們都會有警務人員在現場協助治安。」蔡其昌也承諾會持續精進，「安全的問題是聯盟應該去重視的，所以包括大巨蛋，過去我們也是跟球迷朋友說，請他們見諒，就是大巨蛋要安檢，會給大家造成一點點的不方便，但是安全最重要。」至於未來大巨蛋安檢，會否會延伸至其他球場，蔡其昌回應，「我們會跟球團討論，如果有必要的事情，我們就會去做，那如果說這個階段，因為這個事件不是、它不是一個結構性的東西，再來第二個，它發生的地點不是在球場內。」「我們不會這樣就疏忽，還是會持續請各個球團都隨時就每一個球場的狀況，去進行需要的加強。」