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國民黨今（22）日宣布，文傳會主委尹乃菁因個人生涯規劃請辭獲准，而其過去因副主席李乾龍坐車被裝追蹤器砲轟總統賴清德，事後證實是大翻車。對此立委林俊憲說，國民黨文傳會主委幾乎等同是黨發言人，基本上講話就代表黨，位階是非常重要，講的話應該要負起政治責任。如今指控總統翻車，就算不願對賴清德道歉、對民進黨說不好意思，那應該對社會大眾表達一點歉意吧？至少對一般民眾，認為最起碼的一點點的政治責任，總要跟人家說聲「歹勢」，總不能不當這回事，主委換一個人，就當作這件事從來沒有發生過一樣。對於尹乃菁過去砲轟賴清德大翻車，事後也未道歉，如今辭去文傳會主委。林俊憲表示，其實國民黨文傳會主委，幾乎就等同於黨發言人。基本上講的話就代表黨，所以其實這個位階是非常重要的，也就是文傳會主委講的話，應該要負起政治責任。林俊憲說，尹乃菁過去指控總統賴清德，在李乾龍車上裝追蹤器，講得非常嚴重，說賴清德下台以後要移送法辦，賴清德因為這件事情絕對會吃上官司，揚言國民黨絕對不放過這件事，結果事後證明是烏龍一件。林俊憲表示，人都會講錯話，人都會判斷錯誤，但最起碼的一個做人的基本應該道歉吧？尤其是代表黨，這不是開玩笑，代表國民黨做出這麼嚴厲的指控，當發現是大烏龍的時候，不能就當作沒這回事吧。林俊憲說，尹乃菁就算不願對賴清德道歉、對民進黨說不好意思，那應該對社會大眾表達一點歉意吧？至少對一般民眾，認為最起碼的一點點的政治責任，總要跟人家說聲「拍謝」，總不能不當這回事，主委換一個人，就當作從來這件事沒有發生過。最後林俊憲表示，其實政治人物彼此應該都可以記取這樣的教訓，認為每個人講什麼話、做什麼指控，應該都要查證，要有根據，不能因為政黨或政治立場的不同，就抹黑、看到黑影就攻擊等，讓台灣充滿互鬥，認為這種狀況非常不好。