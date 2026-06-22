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▲啦啦隊女孩汶汶遭到襲擊後，由球團官方在臉書代為發聲。（圖／翻攝自中信兄弟啦啦隊臉書）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶日前遭許姓男子持刀攻擊受傷，引發社會震驚，各界也十分關心她的傷勢。事發後，汶汶今（22）日透過球團發表聲明，除了向外界報平安外，也首度針對網路流傳的各種說法做出回應，強調部分報導與事實有所出入，希望外界停止未經查證的揣測。汶汶表示，相信大家已從新聞及網路得知她受傷的消息，感謝中信兄弟球團、宏將多利安娛樂以及琴佳諾攝影團隊的協助，也感謝粉絲、網友、朋友及家人的關心與祝福。她透露，目前手術已順利完成，傷勢正在穩定恢復中，希望大家不要太過擔心。對於外界關心的案發經過，汶汶也特別感謝當時挺身而出、協助制止兇嫌的攝影同好。她表示，若非眾人第一時間伸出援手，自己可能會受到更嚴重的傷害，「真的非常感謝他們的勇敢與善意」，並祝福所有協助者平安無事、早日康復。此外，針對網路上流傳的部分猜測、風向及相關報導，汶汶強調，其中有許多內容並非事實。她表示，相關事實已完整向警方說明，並完成筆錄製作，目前全案已進入司法程序，由檢察機關依法調查中。由於案件仍在偵辦階段，汶汶表示，為避免影響調查進行，現階段不便再對案情做更多說明，一切將靜待司法調查結果。同時也懇請外界給予她及家人一些空間，避免未經查證的資訊持續傳播，造成更多困擾。最後，汶汶向所有支持者表達感謝，表示自己非常珍惜每一位支持與愛護她的人，但也希望外界能保留一些私人空間給她與家人。她承諾會努力休養、好好復原，並再次感謝大家一路以來的支持與陪伴。