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金鏟拿反、誤認來賓 宿醉風波延燒10天

彰化縣議長謝典霖本月9日出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，因酒意未退接連失態，不僅致詞失言、認錯人，還把金鏟子拿反，引發外界熱議。事後他在臉書發文致歉，卻仍遭批評「過太爽」。今天謝典霖出席選區內的活動，一上台就主動提及日前風波，自嘲向台下喊話「各位長官貴賓，今天沒有宿醉喔！」一句話逗笑全場，讓現場氣氛瞬間輕鬆不少。謝典霖的姊姊、立委謝衣鳳也出席「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」啟用典禮，兩人分站縣長王惠美左右兩側，全程互動不多。這場引發地方政壇熱議的「宿醉事件」發生在本月9日，謝典霖出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，身穿短袖T恤與牛仔褲現身，上台後主動坦承前一晚飲酒至深夜。隨後與地方人士互動時，將「民防大隊長」誤聽成「銀行大隊長」，還當場詢問對方「家裡是不是很有錢」？讓現場一陣尷尬。在動土儀式合影時，謝典霖右手將整支金鏟子拿反，左手開心比出「YA」手勢，一旁的王惠美頻頻提醒仍難以修正，相關畫面曝光後迅速在網路發酵。謝典霖脫序舉動在地方政壇引發熱議。事隔10天，他透過臉書公開致歉，坦言當天「狀態沒有拿捏好」，並表示會深刻檢討，自嘲「工作繼續拚，酒量也要重新檢討」，再度引來外界批評。曾與謝典霖多次互動的前民眾黨立委蔡壁如，今天出面緩頰，表示他並非外界想像中的紈絝子弟，「他對彰化的用心無庸置疑」。蔡壁如也透露，謝典霖的母親曾希望自己與謝衣鳳餐敘，希望逐步化解姐弟間的心結。