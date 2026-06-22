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▲跟著蜜柑玩遍港都！聯名彩繪輕軌列車6月22日正式首航。（圖/MOJOIN提供）

收集說不出口的情緒毛球 蜜柑帶領讀者展開港都療癒之旅

▲橘子集團數位內容發展處處長羅琬怡表示：「MOJOIN將持續探索原創內容的更多可能，讓更多台灣IP被看見。」（圖/MOJOIN提供）

▲橘子集團數位內容發展處處長羅琬怡攜手高雄捷運公司企劃副總經理石耀誠，共同宣布推出聯名漫畫《貓站長蜜柑兼職中！》，展開跨域合作計畫。（圖/MOJOIN提供）

跟著蜜柑玩遍港都！聯名彩繪輕軌列車、實境解謎接力登場

▲跟著蜜柑玩遍港都！聯名彩繪輕軌列車6月22日正式首航。（圖/MOJOIN提供）

▲MOJOIN推出平台活動，讀者只要於活動期間內至MOJOIN閱讀漫畫並留言互動，即有機會獲得蜜柑限定寫真集。（圖/MOJOIN提供）

▲MOJOIN與留聲貓遊戲工作室攜手推出的《蜜柑站長兼職中：協尋綠繡眼大作戰》實境解謎遊戲將於0701開放預購。（圖/MOJOIN提供）

陪伴市民通勤的高雄捷運超人氣貓站長「蜜柑」竟然要當漫畫主角了！橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN攜手高雄捷運推出，以高雄捷運為故事舞台，透過漫畫、彩繪輕軌列車與實境解謎遊戲等多元形式，打造橫跨數位內容與城市場域的跨域冒險，讓在地IP以全新樣貌走入市民生活。橘子集團數位內容發展處處長羅琬怡表示：「MOJOIN長期投入台灣原創IP發展與跨域內容開發，我們相信好的IP不只存在於單一載體，而是能透過不同形式持續延伸、與大眾互動。這次與高雄捷運攜手合作，希望透過漫畫重新詮釋蜜柑站長的魅力，讓角色從城市記憶發展成具故事性與陪伴感的IP。未來MOJOIN也將持續探索原創內容的更多可能，讓更多台灣IP被看見。」在熙來攘往的捷運車廂中，每位行色匆匆的乘客，心中或許都藏著一段難以言說的心事。MOJOIN全新聯名漫畫《貓站長蜜柑兼職中！》以此為靈感，以捷運串連城市百態，勾勒屬於高雄的人情風景。故事中，蜜柑站長受神祕女神委託，穿梭在人群裡收集那些因煩惱而生的「情緒毛球」。沿途她不僅遇上了腹黑毒舌卻可靠的夥伴「綠繡眼」，更邂逅了一位位帶著煩惱與牽掛的城市居民，展開充滿奇幻與溫度的港都冒險。故事主角「蜜柑」自2020年被高雄捷運人員認養後，便成為橋頭糖廠站的貓站長，並以可愛外型與親和性格吸引全台貓迷關注，逐漸成為許多旅客熟悉的城市夥伴。此次MOJOIN攜手跨域創作團隊，首次以漫畫形式重新轉譯蜜柑的角色魅力。主筆漫畫家由曾榮獲尖端原創新人獎少女組優選的HAHA吉擔任；編劇則邀請曾參與影集《她們創業的那些鳥事》創作的林佩禎跨界合作，全作預計推出15回連載，採週更形式上線，邀請讀者跟隨蜜柑的視角，一同發掘藏在城市角落的溫暖故事。除了在線上追看漫畫，民眾也能在通勤途中與蜜柑不期而遇！MOJOIN與高雄捷運攜手將作品中的角色與場景帶入真實生活，驚喜公布聯名彩繪輕軌列車於6月22日正式首航。超萌的蜜柑站長將躍上車廂內外，陪伴乘客穿梭高雄街景，沉浸式感受作品溫暖療癒的氛圍。為歡慶漫畫上線，MOJOIN亦推出平台活動，讀者只要於活動期間內至MOJOIN閱讀漫畫並留言互動，即有機會獲得蜜柑限定寫真集，收藏這位人氣站長的百變身影。此外，MOJOIN與留聲貓遊戲工作室攜手推出的《蜜柑站長兼職中：協尋綠繡眼大作戰》實境解謎遊戲也將於7/1開放預購。玩家將化身蜜柑的夥伴，穿梭高雄捷運沿線站點蒐集散落各處的線索，協助蜜柑展開尋找綠繡眼的任務。遊戲更附贈蜜柑限定卡牌套組與隱藏款，邀請玩家深入港都街景，展開一場結合閱讀、解謎與城市漫遊的沉浸式體驗。從漫畫連載、彩繪列車到實境解謎體驗，MOJOIN持續探索原創IP的跨域發展可能。以內容為核心，MOJOIN串聯在地場域與多元體驗，讓角色從螢幕走入生活，進一步拓展IP的觸及與發展潛力。未來MOJOIN也將持續投入IP孵育，為台灣原創內容開創更多發展可能。