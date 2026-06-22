陪伴市民通勤的高雄捷運超人氣貓站長「蜜柑」竟然要當漫畫主角了！橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN攜手高雄捷運推出全新聯名漫畫《貓站長蜜柑兼職中！》，以高雄捷運為故事舞台，透過漫畫、彩繪輕軌列車與實境解謎遊戲等多元形式，打造橫跨數位內容與城市場域的跨域冒險，讓在地IP以全新樣貌走入市民生活。
橘子集團數位內容發展處處長羅琬怡表示：「MOJOIN長期投入台灣原創IP發展與跨域內容開發，我們相信好的IP不只存在於單一載體，而是能透過不同形式持續延伸、與大眾互動。這次與高雄捷運攜手合作，希望透過漫畫重新詮釋蜜柑站長的魅力，讓角色從城市記憶發展成具故事性與陪伴感的IP。未來MOJOIN也將持續探索原創內容的更多可能，讓更多台灣IP被看見。」
收集說不出口的情緒毛球 蜜柑帶領讀者展開港都療癒之旅
在熙來攘往的捷運車廂中，每位行色匆匆的乘客，心中或許都藏著一段難以言說的心事。MOJOIN全新聯名漫畫《貓站長蜜柑兼職中！》以此為靈感，以捷運串連城市百態，勾勒屬於高雄的人情風景。故事中，蜜柑站長受神祕女神委託，穿梭在人群裡收集那些因煩惱而生的「情緒毛球」。沿途她不僅遇上了腹黑毒舌卻可靠的夥伴「綠繡眼」，更邂逅了一位位帶著煩惱與牽掛的城市居民，展開充滿奇幻與溫度的港都冒險。
故事主角「蜜柑」自2020年被高雄捷運人員認養後，便成為橋頭糖廠站的貓站長，並以可愛外型與親和性格吸引全台貓迷關注，逐漸成為許多旅客熟悉的城市夥伴。此次MOJOIN攜手跨域創作團隊，首次以漫畫形式重新轉譯蜜柑的角色魅力。主筆漫畫家由曾榮獲尖端原創新人獎少女組優選的HAHA吉擔任；編劇則邀請曾參與影集《她們創業的那些鳥事》創作的林佩禎跨界合作，全作預計推出15回連載，採週更形式上線，邀請讀者跟隨蜜柑的視角，一同發掘藏在城市角落的溫暖故事。
跟著蜜柑玩遍港都！聯名彩繪輕軌列車、實境解謎接力登場
除了在線上追看漫畫，民眾也能在通勤途中與蜜柑不期而遇！MOJOIN與高雄捷運攜手將作品中的角色與場景帶入真實生活，驚喜公布聯名彩繪輕軌列車於6月22日正式首航。超萌的蜜柑站長將躍上車廂內外，陪伴乘客穿梭高雄街景，沉浸式感受作品溫暖療癒的氛圍。為歡慶漫畫上線，MOJOIN亦推出平台活動，讀者只要於活動期間內至MOJOIN閱讀漫畫並留言互動，即有機會獲得蜜柑限定寫真集，收藏這位人氣站長的百變身影。
此外，MOJOIN與留聲貓遊戲工作室攜手推出的《蜜柑站長兼職中：協尋綠繡眼大作戰》實境解謎遊戲也將於7/1開放預購。玩家將化身蜜柑的夥伴，穿梭高雄捷運沿線站點蒐集散落各處的線索，協助蜜柑展開尋找綠繡眼的任務。遊戲更附贈蜜柑限定卡牌套組與隱藏款，邀請玩家深入港都街景，展開一場結合閱讀、解謎與城市漫遊的沉浸式體驗。
從漫畫連載、彩繪列車到實境解謎體驗，MOJOIN持續探索原創IP的跨域發展可能。以內容為核心，MOJOIN串聯在地場域與多元體驗，讓角色從螢幕走入生活，進一步拓展IP的觸及與發展潛力。未來MOJOIN也將持續投入IP孵育，為台灣原創內容開創更多發展可能。
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在熙來攘往的捷運車廂中，每位行色匆匆的乘客，心中或許都藏著一段難以言說的心事。MOJOIN全新聯名漫畫《貓站長蜜柑兼職中！》以此為靈感，以捷運串連城市百態，勾勒屬於高雄的人情風景。故事中，蜜柑站長受神祕女神委託，穿梭在人群裡收集那些因煩惱而生的「情緒毛球」。沿途她不僅遇上了腹黑毒舌卻可靠的夥伴「綠繡眼」，更邂逅了一位位帶著煩惱與牽掛的城市居民，展開充滿奇幻與溫度的港都冒險。
除了在線上追看漫畫，民眾也能在通勤途中與蜜柑不期而遇！MOJOIN與高雄捷運攜手將作品中的角色與場景帶入真實生活，驚喜公布聯名彩繪輕軌列車於6月22日正式首航。超萌的蜜柑站長將躍上車廂內外，陪伴乘客穿梭高雄街景，沉浸式感受作品溫暖療癒的氛圍。為歡慶漫畫上線，MOJOIN亦推出平台活動，讀者只要於活動期間內至MOJOIN閱讀漫畫並留言互動，即有機會獲得蜜柑限定寫真集，收藏這位人氣站長的百變身影。