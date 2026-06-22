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世界盃運彩神人被抓到！第一周抽獎「同個人中6大獎」

0983***927這位同學.....你總共中了4個Airpods 4跟2台iPad 11，這樣就算輸球有回本嗎？

▲網友發現世界盃運彩抽獎活動，其中一位電話「0983***927」的神人，一口氣中走6個獎項，讓不少球迷驚呆。（圖/台灣運彩官網）

世界盃運彩太瘋狂！抽獎超多人重複中獎：到底賭多大

包括實體彩券投注1000元可以參加日日抽Airpods 4、單數日抽iPad 11、雙數日抽Apple Watch SE3

包括「0917***888」也中了2個Airpods 4以及1個Apple Watch SE3；「0931***288」民眾也是Airpods 4、Apple Watch SE3都各中一個

讓人好奇這些彩迷到底登錄多少組序號。

▲其實第一波公布中獎名單不只有「0983***927」的神人重複中獎，包括「0917***888」、「0931***288」也有重複中獎的情況，運氣相當好。（圖/台灣運彩官網）

世界盃台灣運彩獎項突破1000萬元！活動辦法一次看

世界盃運彩蘋果日日抽

活動期間實體投注單張滿1000元即可參加

第二周起7月24日都是每周五公布獎項

▲世界盃台灣運彩蘋果日日抽，活動期間實體投注單張滿1000元即可參加，記得要上運彩官網在指定期間登錄，下一期至第六期都是每周五公告中獎名單。（圖/台灣運彩官網）

世界盃運彩千萬大獎抽

實體或線上投注，單張/單筆滿2000元就可以參加

不過線上投注免登錄就擁有抽獎資格。

115年8月17日（一）於主辦單位官方網站公布中獎名單

▲台灣運彩世界盃期間實體或線上投注，單張/單筆滿2000元就可以參加千萬大獎抽獎，最大獎可以抽到Land Rover Defender 90 D250 S一台。（圖/台灣運彩官網）

2026美加墨世界盃小組賽第二輪還在持續進行當中，然而每四年一次除了賽事備受關注之外，台灣運彩也會在這時銷售熱度最高，今年的世界盃，台灣運彩更是祭出「買運彩抽大獎」的活動，只要單筆投注1000元就可以參加抽獎，結果日前第一周抽獎結果出爐，一位電話「0983***927」的彩迷竟然一口氣中走6個獎項，讓不少球迷非常傻眼表示：「這到底是賭多大啦！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這到底是要下多少才可以抽獎抽成這樣啦！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「6/131的中獎機率，不知道母數是多少，但真的賭很大」、「這根本不是幸運，是賭很大吧？有點傻眼」。而網友提到的抽獎，是今年台灣運彩特別為了下注的彩迷推出的回饋活動，，每次抽獎名額為10位，每周會公布一次得獎名單。《NOWNEWS》記者實際到台灣運彩官網查詢，發現這位「0983***927」的神人，在抽出的131個獎項中抱走6個獎項，但他也不是重複中獎的第一人，，由於實體彩券需要上運彩官網登錄序號，但投注運彩的人數這麼多，能夠重複中獎真的不簡單，然而如果你是有在下注世界盃台灣運彩的民眾要特別注意，台灣運彩準備「2種門檻」限制不同的抽獎回饋活動，其中實體彩券投注1000元的可以抽Airpods 4、iPad 11、Apple Watch SE3；實體投注以及線上投注2000元則可以抽最大獎Land Rover Defender 90 D250 S一台，還有現金100萬元、20萬等值黃金、星宇航空台北東京商務艙來回機票兩張等超級大獎。抽獎條件：，2000元就有2次抽獎機會，以此類推。抽獎時間：第一周已經公告，，記得要在抽獎資格審查期上運彩官網登錄序號喔！抽獎獎品：Airpods 4（每天抽出10位）、iPad 11（單數日抽出10位）、Apple Watch SE3（雙數日抽出10位）抽獎條件：，不過這裡要注意的是，實體投注依舊要線上登錄序號，抽獎時間：預定115年8月12日（三）進行抽獎，獎項由抽獎系統隨機抽出；，主辦單位將以電話通知中獎者。抽獎獎品：Land Rover Defender 90 D250 S一台、現金100萬（3名）、20萬等值黃金（10名）、星宇航空台北東京商務艙來回機票2張（15名）、女性專屬獎香奈兒精品包（4名）、線上會員靜止戶啟動獎現金5000元（20名）。