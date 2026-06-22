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日本政府19日宣布，初步判定台灣與中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板涉嫌傾銷，並計畫最快於7月起加徵臨時反傾銷稅，而國內兩大台廠如華新麗華、中鋼等都被點名。經濟部今（22）日發布三點回應指出，對我國業者整體影響有限，強調也將積極與日方協商。日媒報導指出，調查源於日本製鐵、日本冶金工業、NAS鋼帶與日本金屬等業者，去年5月向日本政府提出申請，日本財務省與經濟產業省19日作出暫定認定，認為來自中國及台灣的「鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶及冷軋鋼板」存在低價傾銷事實，且對日本國內產業造成實質損害。日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，最快將自7月起課徵反傾銷稅，其中中國產品稅率最高約45%，台灣產品最高約21%。對此，經濟部一、日本目前展開的反傾銷調查，是針對鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板，中國供應商傾銷差額率落在33.29%至45.32%，台灣供應商傾銷差額率則落在3.86%至20.71%。二、國內主要相關業者包括燁聯及華新麗華。經洽相關鋼鐵業者了解，本案對我國業者輸日整體表現影響有限，其中燁聯適用較低稅率；華新麗華主要輸日並非本次日本反傾銷調查之不鏽鋼板材產品；中鋼則未生產本案調查類別產品，惟各業者仍將持續觀察後續影響。三、針對鋼鐵產業面臨產能過剩及反傾銷等議題，經濟部強調，政府將積極與日方協商。同時，持續協助業者推動高值化與低碳鋼品研發，導入AI應用及低碳轉型，提升產業韌性與競爭力，降低國際經貿局勢變化影響。