根據《NOWNEWS》現場詢問保安人員，本次記者會特別在一樓與二樓增設多達10位保鑣與保安相關人員，就是為了避免球場之外的憾事發生。

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根據了解，從一樓大廳到二樓宴會廳短短數十公尺，就增設10位保鑣，隨時保護女孩與今日與會來賓的人身安全，且女孩、球員來賓的入、離場口，也統一由聯盟相關人員帶隊出入。

談到汶汶割頸案時雖強調這並非是發生在球場內，但也承諾會繼續重視球場維安，屆時明星賽大巨蛋會沿用安檢進場，

▲中職會長蔡其昌今（22）日談到震驚社會的汶汶割頸案，被問到明星賽上的維安防護時，強調會持續精進。（圖／記者邱曾其攝）

中信兄弟啦啦隊女孩汶汶割頸案震驚全台，中職明星賽陣容公布暨售票記者會今（22）日於台北舉行，雖然當初汶汶並非是參與中職活動時遇刺，但由於稍早辦在人聲鼎沸的大飯店宴會廳，加上多位明星賽應援團女孩出席，現場還有中職官方人員、球員、球團代表與上百位媒體與活動公司人員，進出口人員相對複雜，中職明星賽辦在台北遠東香格里拉大飯店，從二樓宴會廳進場口，便能看到數位保安人員在現場環伺，中職明星賽連續2天集結六隊啦啦隊，兩日各有多達60位女孩和球迷一起應援，女孩將分別於大巨蛋內野B1、內野L2乖乖搖滾區及外野B1搖滾區，不定時與球迷互動。稍早中職會長蔡其昌出席記者會時，「這一次不是發生在場內，所以會長會呼籲我們的棒球相關這些同仁們，球員啦、啦啦隊啦，各個球團，在外面這種公開活動，都要多多注意自己的安全，提高警覺。」