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台積電德國設廠 波蘭也想參一腳

歐洲台灣形象展今（22）日在波蘭華沙登場，波蘭台灣商會會長西吉托維奇（Agnieszka Sygitowicz）受訪表示，認為與台灣合作可以聚焦在無人機、再生能源及電子產品，更期待台灣與波蘭不僅僅是經貿往來，而是在台積電在德國設廠之後，波蘭也有機會加入半導體供應鏈，讓波蘭、捷克、德國可以共組「魔幻三角」。經濟部委託外貿協會執行的歐洲台灣形象展，今年首度移師波蘭華沙，吸引106家台灣企業參展，主打智慧科技、智慧製造、智慧移動、安全與防衛、智慧能源等解決方案。對於台灣與波蘭現有及未來經貿合作，西吉托維奇表示，經過2年時間，已經可以看到波蘭及台灣公司在各領域密切合作，其中以最熱門的無人機、再生能源，以及機械、電子產品最重要，如今在華沙舉辦台灣形象展，預估未來兩年將可以看到更多合作計畫，歡迎無論是大型企業或是中小企業都選擇在波蘭落腳。對於無人機發展，波蘭去年是台灣最大的無人機進口國。她指出，台灣無人機不僅僅是受惠於波蘭，而是包括烏克蘭及整個歐洲，但她希望雙方合作不僅停留在貿易階段，而是可以有台灣企業實際來到波蘭投資，再銷往烏克蘭、歐洲，認為未來2年將讓人非常期待。隨著台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，是否會期待相關利多能擴散到波蘭，帶動電子產業發展？西吉托維奇表示，鴻海在波蘭有兩大投資計畫，包括與波蘭國營電動車公司（ElectroMobility Poland）合作電動車項目，以及台灣區電機電子工業同業公會在波蘭投資設立科學園區。她相信，波蘭在半導體工業未必具有優勢，但具有相當多的工程人才，但是波蘭不想只有輸出人力給德國台積電廠，「我們希望成為半導體供應鏈的一環」，包括生產零組件、半導體封裝、甚至半導體製造，將可以是波蘭、捷克及德國德勒斯登可以組成「魔幻三角」。