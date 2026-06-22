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國泰投信因8檔基金牽涉到「關係人買賣」違反規定，且也違反全權委託契約導致需出清股票，導致國泰投信將慘賠4.54億元，今（22）日國泰金代子公司國泰投信公告，原國泰投信董事郭明鑑22日辭任該公司董事一職。國泰金表示，為維護受益人權益，公司採取最高標準建立公司治理機制，以善盡企業社會責任，同時亦尊重當事人意願。起因為郭明鑑為國泰投信董事，並自2025年5月起擔任世芯獨立董事，依《證券投資信託基金管理辦法》規定，基金不得投資與投信有利害關係公司所發行的證券。不過，國泰投信旗下部分基金在相關期間仍持有世芯股票，因此必須進行檢視、出清與補償作業。而公司相關持股已於1月20日全數出清完畢，並由公司自行吸收補償成本，相關投資損失逾4.54億元。國泰金控今日也代子公司國泰投信發布重訊，郭明鑑今辭任該公司董事一職。國泰金表示，為維護受益人權益，本公司採取最高標準建立公司治理機制，以善盡企業社會責任，同時亦尊重當事人意願。國泰投信也將秉持前開理念對本案採取從優原則，於23日起寄發通知信函予受影響之銷售機構及受益人，盡速辦理投資人補償事宜。而國泰投信第十屆董監事名單也出爐，董事分別為國泰投信董事長李偉正、國泰投信副董事長劉上旗、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總經理陳晏如、國泰投信總經理張雍川、國泰投信資深副總經理蔡宜芳，監察人為國泰金控財務處會計部協理洪瑞鴻。