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▲病患右眼整個角膜範圍幾乎都出現水泡，此讓其感覺刺痛與異物感。（圖／醫師洪啟庭提供提供）

隨著夏日來臨，除了肌膚要防曬以免紫外線傷害，眼睛也可能被紫外線曬傷。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享一個案例，一位22歲住在台北的薛小姐，去年八月暑假跟幾位同學到東港大鵬灣觀光，她們在中午時分抵達目的地。為了防曬，大家事先都準備太陽眼鏡。但是個案卻沒有帶，臨時在買了一隻墨黑色類似太陽眼鏡者使用，在大鵬灣海邊待約四小時，不料吃晚餐後，個案突然出現雙眼疼痛、視力模糊、畏光、異物感等，於是立即就醫。洪啟庭指出，薛小姐進入診所時雙眼幾乎睜不開，測量矯正後視力，右眼只有0.1，左眼也才0.2。而在裂隙燈下檢查：病患的右眼幾乎全角膜出現出許多水泡；而左眼角膜亦出現微小水泡，其分布更為密集，看起來就像是我們喝汽水的小泡泡。立即給予人工淚液、眼用抗生素或止痛藥物治療，且每天觀察，所幸連兩天病情無惡化，水泡甚至也逐漸變小，三天後她雙眼的角膜水泡完全消失不見，最佳視力也回到1.0。洪啟庭表示，會造成水泡型光照角膜病變跟天氣多熱，關係不大，其原理不是「烤焦」角膜。「紫外線」指數大小，才是主角。角膜是阻擋紫外線的第一線，而角膜細胞吸收紫外線後會破壞其DNA，開始產生大量活性氧與自由基來攻擊角膜的細胞膜。隨著大量細胞壞死、細胞間發生鬆脫且成片脫落，臨床上可看見典型的點狀上皮角膜病變。但是更高劑量的紫外線更會活化發炎訊號路徑，更嚴重的是變成角膜上皮鬆脫與氣泡形成，甚至細胞凋亡。另外還有一種現象，就是當上皮細胞脫落，下方的角膜感覺神經末梢會直接暴露出來。所以眨眼時與眼瞼摩擦，都會直接刺激裸露神經，引起異物感、劇痛痛、畏光等。此外，光照性角膜炎(包含水泡型)最典型的特徵，症狀通常在暴露後3至12小時才會爆發。原因是高劑量紫外線照射時，細胞雖受損，但從DNA遭破壞、代謝中斷、壞死脫落、形成點狀破皮、角膜水泡、暴露出底層神經，需要幾個小時，所以個案才在晚餐後才開始疼痛。另外，洪啟庭也提到，很多人都以為只要鏡片夠黑就能遮擋紫外線。實際上，鏡片顏色深淺和阻擋紫外線的的能力完全是兩回事。太陽眼鏡鏡片標誌UV400，代表可阻擋波長在400奈米以下的紫外線，減少受傷機率達99%~100%。洪啟庭提醒，夏日的到來，任何防曬都非常重要，尤其對靈魂之窗。本案例在紫外線指數超強的海邊，超長時間的暴露，造成大學女生雙眼長出大大小小的角膜氣泡，有密集恐懼症者，看了頭皮都會發麻。類似案例在醫學期刊相當罕見，因此更需多關注衛教知識。最主要選擇太陽眼鏡，鏡片須貼有經濟部標準檢驗局合格標章UV400，才能真正防曬。