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▲美國大峽谷高溫奪3命！（圖／美聯社／達志影像）

美國大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）近日遭受極端高溫侵襲，短短數日內已有3名高齡登山客疑似因高溫引發熱傷害不幸喪命，震驚外界。當局正展開調查，並緊急對外發出嚴重警告，呼籲民眾切勿輕忽峽谷內的致命高溫。據《太陽報》報導，美國國家公園管理局上週五正式對外證實，首起死亡個案為一名72歲男子，他於本月12日在南凱巴布步道（South Kaibab Trail）遇難。16日，搜救人員又在北凱巴布步道（North Kaibab Trail）相繼尋獲另外兩名死者，分別為一名67歲男子與一名68歲女子，3名死者均為高齡登山客，且事發地點都位於步道深處。大峽谷國家公園官員表示，這3名登山客在搜救隊抵達前便已失去生命跡象，遺體已送往科科尼諾郡（Coconino County）法醫辦公室，以進一步釐清確切死因，目前3人身分均尚未對外公布。這波極端高溫的恐怖程度讓人難以想像，峽谷內即使是陰涼處，溫度也已高達華氏109度（約攝氏42.8度），烈日直射地區更遠超這個數字，足以在短時間內對人體造成嚴重熱傷害。對此，大峽谷國家公園官員強烈警告，內峽谷的極端高溫已達危險等級，強烈建議登山客避免在上午10點至下午4點之間進入相關步道，並提醒進入峽谷前務必攜帶充足飲水、做好防曬措施，切勿低估高溫的致命威力。隨著全球極端氣候事件日益頻繁，大峽谷這類高強度自然步道在夏季高溫期間的安全風險也持續升高，呼籲所有計畫前往健行的旅客務必謹慎評估自身體能狀況，並嚴格遵守當地安全規範。