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▲ 賴瑞隆隨後前往三民區褒忠義民廟參香，副議長曾俊傑亦加入陪同。眾人高喊「客家挺瑞隆，瑞隆挺客家」，展現對客家女婿賴瑞隆的高度肯定與熱烈支持。（圖／高雄市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

▲ 賴瑞隆強調，未來將奠基陳其邁市府的基礎，朝向「預算更穩定、人力更充足、組織更有力」的方向努力。（圖／高雄市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（22）日偕立委李昆澤、市議會議長康裕成及多位市議員拜會長期投入高雄客家事務的地方先進與社團代表，面對面傾聽建議，賴瑞隆強調，未來將在既有基礎上推進，進一步以「客語深耕、青年生根」為目標，形成完整政策架構，讓高雄客家成為城市品牌、青年參與、產業發展與國際交流的重要力量。賴瑞隆隨後前往三民區褒忠義民廟參香，副議長曾俊傑亦加入陪同。眾人高喊「客家挺瑞隆，瑞隆挺客家」，展現對客家女婿賴瑞隆的高度肯定與熱烈支持。會晤中，客家團體提出「客家施政七大願景」，包括強化組織力、擴充人力與預算；推動客語復振，建構友善城市；培育青年參與公共事務；策辦國際客家文化活動；打造客家飲食品牌與特色產業；促進客家影音及數位內容發展；並加強海外客家社團、學術機構及國際城市交流。賴瑞隆也回應訴求，允諾持續推動高雄客家政策升級。賴瑞隆表示，高雄有超過40萬客家人口，是台灣重要的客家文化基地。從客庄到都會，客家文化已深深融入高雄城市生活。賴瑞隆指出，他曾提出以「記憶傳承、文化創新、客庄產業」三大核心，打造文化與經濟並行的「高雄客家文化城」。未來將在既有基礎上推進，進一步以「客語深耕、青年生根」為目標，形成完整政策架構，讓高雄客家成為城市品牌、青年參與、產業發展與國際交流的重要力量。賴瑞隆也提到，過去他在立法院擔任內政委員會召委時，曾主提案並排審推動《客家基本法修正案》三讀通過，讓客語正式納入國家語言。未來將持續振興客語，保存重要的語言文化根基。在青年方面，賴瑞隆則表示，將鼓勵更多客家後生返鄉，投入公共事務、文化創作與地方創生，並透過新興媒介，讓年輕世代用自己的方式說客家故事。此外，在組織能量部分，賴瑞隆也說，未來將奠基陳其邁市府的基礎，朝向「預算更穩定、人力更充足、組織更有力」的方向努力。賴瑞隆最後強調，「亻厓愛高雄」，文化是族群的傳承，經濟是地方的未來。未來會持續與客家鄉親攜手，讓高雄成為最支持客家，也讓多元文化共同發光、族群共榮的幸福城市。立委李昆澤表示，他與高雄隊友面對客家鄉親交付的任務，皆是全力以赴。例如其推動的新客家文化園區戶外設施及周邊公園，即是匯集包含賴瑞隆在內的立委與市府、議員們共同努力的成果。首任高雄市政府客委會主委廖松雄指出，客家人愛鄉衛國、始終發揮硬頸精神守護家園。而2026的高雄市長選舉關乎台灣的未來，呼籲鄉親全力支持最有能力、堅守價值的賴瑞隆。這次拜會，賴瑞隆、李昆澤、康裕成與市議員何權峰、邱俊憲、鄭孟洳、張博洋，市議員參選人林慧欣與會，現場計有包括包括前客委會主委廖松雄、世界客屬總會高雄分會理事長洪東堃等數十位重量級客家大老齊聚力挺賴瑞隆。