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文藻外語大學積極拓展法國高等教育合作，六月中旬由校長莊慧玲率領國際暨兩岸合作處國際長翁一珍及法文系主任劉政彰，赴法交流。此行與巴黎天主教大學（Institut Catholique de Paris）簽署校級合作備忘錄及交換學生協議，並拜訪多所法國重要高等教育機構及駐法國台北代表處，推動雙聯學位、交換學生、優華語計畫及跨領域研究合作，擴大台法高等教育交流。巴黎天主教大學預計於2027年開設結合英語與中文學習的跨領域學士課程，並期待未來與文藻合作推動短期沉浸式學習課程（Immersion Study Tour），規劃安排學生赴台學習華語及體驗台灣文化。此項合作不僅有助於提升文藻華語教育的國際能見度，也拓展台法交流新面向。除巴黎天主教大學外，文藻團隊亦拜訪法國國立東方語言文化學院（INALCO）、雷恩商學院（Rennes School of Business）、里爾天主教大學（Université Catholique de Lille）及里昂第二大學（Université Lumière Lyon 2）等姊妹校，就交換學生、雙聯學位及跨領域研究等議題交流。法國國立東方語言文化學院（INALCO）創立於1795年，教授超過100種語言，是全球最具代表性的語言與區域研究。目前已有文藻學生於該校交換學習，雙方均期待未來建立更緊密的學術交流關係。雷恩商學院為全球少數同時獲得AACSB、EQUIS及AMBA三項國際認證的商學院，目前已有15名文藻學生正在該校攻讀雙聯學位。里爾天主教大學為法國規模最大的私立天主教大學聯盟之一，此次由該校國際副校長Professor Ioannis Panoussis親自接待並與其轄下ESTICE、ESPAS與ESPOL等學院多位學院主管進行交流。雙方針對1+1及3+2雙聯學位、交換學生及人工智慧倫理、大學社會責任（USR）、全人教育與優華語計畫等議題交換意見，並表達深化合作意願。里昂第二大學也與文藻洽談3+2雙聯學位，初步規劃以全英文授課方式推動數位行銷、行銷及國際企業等領域合作，未來學生可望赴法攻讀碩士學位，增加國際升學與就業選擇。文藻國際暨兩岸合作處國際長翁一珍表示，此次訪法不僅與巴黎天主教大學建立合作外，也串聯多所法國高教機構，未來將持續擴大雙聯學位、交換學生及華語教育合作，提升學生國際移動力與跨文化競爭力。