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▲樂斯拉夫為波蘭第四大城，同時也是波蘭僅次於華沙的第二大金融中心，距離德國德勒斯登及捷克布拉格都在300公里，約5小時車程以內。（圖／取自Google Maps）

第一階段150公頃 產業支柱將會是智慧城市、電動車及AI資料中心

經濟部：努力拿到最優惠關稅稅率

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）今（22）日在波蘭華沙所舉辦的歐洲台灣形象正式宣布，TEEMA位於波蘭科學園區將設立在波蘭西部的樂斯拉夫（Wrocław），鄰近台積電設廠的德國德勒斯登（Dresden）及捷克布拉格（Praha），將包含智慧城市、電動車及AI資料中心等。樂斯拉夫為波蘭第四大城，同時也是波蘭僅次於華沙的第二大金融中心，距離德國德勒斯登及捷克布拉格都在300公里，約5小時車程以內。TEEMA理事長、鴻海董事長劉揚偉從去年就規劃在海外各地設立科學園區，讓台灣廠商可以一同開拓海外市場、建立製造基地、發掘更多商業機會，並建立供應鏈聚落，過程中有評估過美國、波蘭、印度、墨西哥等地；波蘭樂斯拉夫是第一個正式宣布的地點。TEEMA副秘書長蔡松慧今日表示，TEEMA是台灣最具代表性的資通訊產業公會，擁有3,006家會員，產品範圍包含半導體、電子零組件、印刷電路板（PCB），到智慧型手機、筆記型電腦、AI伺服器等一應俱全。該園區第一階段將有150公頃，產業支柱將會是智慧城市、電動車及AI資料中心，經過第一輪考察，他從樂斯拉夫、羅茲（Łódź）及卡托維茲（Katowice）3座城市中正式選擇在樂斯拉夫落腳。該園區將會具備製造區、多功能區、公共服務區及智慧設施與服務中心，預計將在7月中旬組織第二階段評估團，繼續與我們的波蘭夥伴進行詳細的討論。經濟部次長江文若表示，我國一直積極跟歐盟洽簽相關貿易協定，歐盟區內貿易的稅率調整都是由歐盟貿易總署（DG TRADE）決定，雙邊都有持續溝通中。而在個別國家當中，這次波蘭設立科學園區，相信電電公會與我國企業合作，經濟部也會協助努力拿到最優惠稅率，加大台灣對於波蘭的投資，「立足台灣、佈局全球」，是行銷全世界這個最重要的一個政策。