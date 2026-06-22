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▲熱臉貼冷屁股！范斯瑞士談判遭冷落（圖／美聯社／達志影像）

在瑞士布爾根施托克進行的美伊和談，21日開局便讓美方顏面盡失。多名政治分析師直言，這場談判的外交細節處處透露出美強伊弱的反轉態勢，用「飽受屈辱」形容率領美國代表團的副總統范斯所受到的待遇，一點都不為過。阿聯政治分析師塔哈（Taha）毫不客氣地指出，光從雙方進場順序，就能看出誰在這場談判中握有籌碼。他說：「很容易就可以看出，誰躊躇滿志、誰又求和心切，美國代表團遠比伊朗代表團早進場，就充分說明了一切。在外交場合，握有籌碼的那方，不會在會場等待對方。」塔哈進一步強調，伊朗外交部長阿拉奇最後才姍姍入場，且拒絕與美方代表握手，這項說法也獲伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社正式證實。他直言：「在現代史上，沒人敢讓美國乾等、並乞求談判，這是伊朗刻意為之，范斯這時就該直接返回華府。」讓范斯更難堪的，是談判現場發生的另一幕外交插曲。擔任本次美伊談判居中斡旋角色的卡達，其總理兼外長穆罕默德，在會談中直接走向巴基斯坦總理夏立夫及陸軍參謀長穆尼爾，以握手和擁抱的方式熱情致意，卻完全沒有停下腳步與站在一旁的范斯打招呼寒暄，這一幕被多名外交觀察人士捕捉並廣泛流傳，讓美方的處境更加尷尬。對於這場談判開局的種種細節，美國媒體MeidasTouch總編菲利普夫斯基也公開回應，直指「美國在世界舞台上，看起來從未如此弱小」，一語道破這場外交場合背後的權力失衡現象。這場美伊瑞士會談，還沒進入實質核武談判議題，光是外交禮儀的細節較量，就已讓美方陷入被動，後續談判能否扭轉局勢，備受各界高度關注。