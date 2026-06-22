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乏善可陳急拍片？王定宇質疑公費造勢

國民黨明日辦首映會 藍營大咖將出席

國民黨主席鄭麗文日前結束訪美行程，期間特別與美方分享先前與中國領導人習近平握手的感覺，並將其形容為「手像雲朵一樣」，引發社會輿論高度關注。沒想到，鄭麗文也將今年4月的訪中行程拍攝成紀錄片《造局者》，並預計於明天（23日）中午12點召開記者會正式發布；對此，民進黨立委王定宇直言，這是極度自戀、要選舉造勢的人才會做的事。王定宇直言，鄭麗文上任主席的時間其實很短，不論是訪中還是訪美的成就，對社會大眾來講都是乏善可陳。王定宇批評，她卻急著每一趟行程都要拍影片造勢、歌功頌德，這是極度自戀、要選舉造勢的人才會做的事。王定宇認為，鄭麗文究竟是自戀，還是想幫自己的選舉找出路，兩種可能性都有，但現在國民黨的大人們最需要擔心這件事。此外，王定宇更質疑，對於納稅人而言，鄭麗文跑去中國和美國都是拿納稅人的錢，那麼這些影片是不是也是拿納稅人的錢做的？針對紀錄片的發布，國民黨規劃於明（23）日中午12點，在國民黨中央黨部1樓媒體中心舉辦《造局者》2026和平之旅紀錄片首映會。該場活動將由國民黨發言人江怡臻主持，並邀請國民黨副主席張榮恭、前國安會秘書長蘇起作為現場來賓出席，同時也將透過網路進行線上直播。