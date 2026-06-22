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暑假將近，展場活動、外拍、網拍模特兒、直播協助與活動主持等短期工作機會增加，部分職缺因報酬較高，吸引學生及社會新鮮人嘗試。不過，近日中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶遭攻擊事件，引發外界關注工作者的人身安全。中信兄弟球團表示，汶汶完成手術後目前暫無生命危險。1111人力銀行發言人莊雨潔指出，陌生合作、公開曝光度較高的工作，或需要與客戶單獨見面的接案型態，都應建立更高的風險意識。接案前除了看薪資與工作內容，更要先確認合作對象、面試地點及個人安全。莊雨潔表示，過去擔任新聞主播時，曾遇過長期騷擾者，對方不僅反覆傳送不雅訊息，也曾在公司附近守候、試圖尾隨。她最終選擇報警處理，才讓事件告一段落。她提醒，面對異常關注、跟蹤或騷擾，切勿因為覺得「應該沒那麼嚴重」或不想麻煩他人而隱忍，及早尋求協助才能降低風險。根據1111人力銀行調查，約15%的打工族曾在工作中遭遇不同程度騷擾，但其中63%在事發後選擇不敢聲張。莊雨潔建議，求職或接案應優先透過合法、具公信力的平台，避免只憑匿名社群貼文、私人訊息或不明介紹就赴約。若對方要求提供過多個資、工作內容交代不清，卻以高薪作為誘因；或將面試、拍攝地點安排在私人住宅、飯店房間及偏僻場所，都應提高警覺。工作開始後，若實際內容與原先說明不符，或出現令人不安的互動，應立即停止合作。首次與陌生客戶見面時，也可將行程、地點告知親友，必要時開啟定位共享；外拍、直播及活動支援等工作，則可考慮結伴同行。對直播主、模特兒及個人社群經營者而言，避免公開住址、固定生活動線與家人資訊，同樣是基本防護。1111人力銀行也呼籲，工作安全不應只由求職者承擔。企業應建立騷擾通報與協助機制，強化夜間工作及活動安全管理，並在員工遭遇跟蹤、威脅或騷擾時，提供必要支持與法律資源。