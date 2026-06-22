我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市1名侯姓男子於今(22)日凌晨1時45分左右因蛇行闖紅燈遭警攔查，」員警從其手臂上的注射痕跡察覺異狀，最終查扣安非他命5包，成功阻止毒駕危害上路。全案於警詢後，依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌（毒駕），移送橋頭地檢署偵辦。保安警察大隊特勤中隊於今天凌晨1時45分許執行毒酒駕查緝專案行動，在高雄市鳥松區水管路一帶攔查一名闖紅燈且車輛行跡異常偏移的侯姓駕駛。警方於盤查時發現侯男因心虛全身狂抖，且手臂上顯有疑似施用毒品「跑水路」的注射針孔痕跡，侯男自知難逃法網，當場坦承吸食毒品並主動交付5包安非他命。警方表示，侯嫌（82年次）於攔查受檢時神情異常、言語閃爍，且員警敏銳察覺其手臂上有明顯疑似「走水路」的毒品施用注射痕跡，侯男當場心防崩潰遂主動向警方坦承有吸食毒品，並主動交付2級毒品安非他命共5小包（含袋總毛重16公克）。警方隨即當場實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現安非他命及愷他命毒品陽性反應，經依法製單查扣該車車牌且將車輛移置保管，全案於製作警詢筆錄完成後，依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌（毒駕），移送橋頭地檢署偵辦。保大大隊長張竣毓強調，保安警察大隊仍將持續強化機動巡邏盤查攻勢勤務，針對毒(酒)駕加強取締攔查，以期發揮期前嚇阻與即時阻斷之效，維護國人及市民用路安全。