我是廣告 請繼續往下閱讀

▲他表示最終數字會等3天結束才會確認，但依照以往舉辦台灣形象展經驗，每場都可以創造5000萬美元（約新台幣15.8億元）以上的商機。（圖／記者鍾泓良攝影）

龔明鑫細數台灣波蘭成績 承諾積極促成更多雙邊合作

▲Michał Jaros致詞說，「波蘭不僅有意願且做已好準備，並將成為台灣企業進入歐洲的大門」，強調波蘭不會把人才送往未來產業，而是要把未來產業帶來波蘭。（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部所主辦的「2026年歐洲台灣形象展」今（22）日於波蘭華沙展開，貿協董事長黃志芳受訪表示，這次邀請上百家台灣企業來參展，安排上千場洽商會，其中又以16家無人機業者最熱門，預估3天展覽所創造的商機將超越過往的5000萬美元（約新台幣15.8億元）紀錄。經濟部委託外貿協會執行的歐洲台灣形象展，今年首度移師波蘭華沙，吸引106家台灣企業參展，主打智慧科技、智慧製造、智慧移動、安全與防衛、智慧能源等解決方案。黃志芳受訪表示，這次歐洲台灣形象展有超過100家企業參與，更邀請從全歐洲46個國家，邀請350 位買主來參展，預計會有上千場的洽談會。而對於大家最關心的無人機，這次邀請16家台灣業者，每家都安排40 場的洽談會，合計就占640場。對於可以創造多少商機，他表示最終數字會等3天結束才會確認，但依照以往舉辦台灣形象展經驗，每場都可以創造5000萬美元（約新台幣15.8億元）以上的商機，認為這次波蘭所舉辦的形象展絕對可以超過過往紀錄，也可以超越2年前在德國柏林舉辦的歐洲形象展。經濟部長龔明鑫透過預錄影片表示，台灣形象展一直以來都是台灣與友好國家交流最重要的平台，今年首度到華沙舉辦，以台灣跟波蘭堅實的友誼作為起點，更邀請歐盟、日本及烏克蘭等夥伴共同參與，象徵從雙邊交流擴大到多元合作。他說，台灣與波蘭去年簽署經濟特區與產業園區的合作備忘錄（MOU），讓電電公會得以在波蘭設置科學園區；台灣卓越無人機海外商機聯盟也與波蘭無人機系統協會簽MOU，今年3月台灣業者前往波蘭參加首屆無人機展；經濟部更在去年12月率團到波蘭，為華沙台灣貿易投資中心揭牌，「在這邊我們承諾並會積極地促成更多的雙邊合作。」波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michał Jaros致詞，台灣選在華沙舉辦台灣形象展別具意義，雙方不僅是在生意合作更將接近，更是享有共同視野，也就是建立在信任及長期的合作關係，波蘭與台灣並肩合作，並希望把台灣與波蘭距離拉得更近，「波蘭不僅有意願且做已好準備，並將成為台灣企業進入歐洲的大門」，強調波蘭不會把人才送往未來產業，而是要把未來產業帶來波蘭。