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▲32歲黑嘉嘉是台、澳混血，擁有不食人間煙火的空靈美貌及嬌滴滴奶音，日本媒體曾經盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

中信兄弟啦啦隊女孩汶汶20日在一場私人拍攝活動時遭人持刀攻擊，造成脖頸割傷，兇手為長年追隨她的52歲許姓男子「汶汶阿北」，不少網友發現，不只汶汶，許男過去對多位女性名人表達愛慕之情，今（22）日他又被翻出3年前徹夜排隊22小時買iPhone 15，就為了和混血女神黑嘉嘉合照，許男當時透露已經喜歡黑嘉嘉6年，形容搶到頭香的心情「就像考到第一名」。2023年9月22日上午，台灣大哥大在三創門市開賣iPhone 15全系列機款，邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任一日店長，當時排在第一位的就是許男，他受訪時表示，已經喜歡黑嘉嘉長達5、6年，身為粉絲的他「想要合照」、一睹女神風采才會特地來排隊，至於iPhone 15新機則是幫朋友代辦，不是自用。許男當時稱自己是黑嘉嘉的鐵粉，前一天早上10點就來到三創門市排隊，被記者問及搶到頭香的心情，他形容：「就像從沒考過第一名，但這次做到了，很開心！」汶汶遭刺傷案件爆發後，許多網友和受害女性陸續踢爆，許男過去是一名長期鎖定氣質、文青型女藝人與主播的瘋狂「私生飯」，除了汶汶之外，他還曾經以尾隨、站崗、掌握行程等激進方式騷擾過多位女星與主播，包括夏語心、謝翔雅、梁以辰及房業涵等，目前許男已經被士林地院裁定羈押。