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NBA休賽季最受矚目的重磅交易案即將迎來最終章！據多位權威記者報導，波士頓塞爾提克隊為了全力追求密爾瓦基公鹿隊的超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），已表態願意將當家球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）納入交易包裹中，這不僅為市場投下震撼彈，也宣告這場「字母哥爭奪戰」進入白熱化階段。隨著2026年NBA選秀大會即將於台灣時間週三登場，密爾瓦基公鹿隊也面臨了對球隊核心進行重大抉擇的「自然時機」。根據《The Stein Line》記者史坦（Marc Stein）的最新報導，塞爾提克隊提出的方案以布朗為核心，這項報價引起了公鹿隊的高度興趣，甚至有消息指出，公鹿隊內部已評估不需額外尋求第三方球隊協助，即可直接與塞爾提克完成這筆交易。ESPN資深記者溫霍斯特（Brian Windhorst）也證實，塞爾提克已明確表態願意送出布朗，展現出不惜一切代價追求阿德托昆博的決心。聯盟內部消息人士透露，相關的交易談判進度極快，預計在6月24日選秀大會前就會有明確結果。若此筆交易最終定案，將徹底改變NBA東區的權力版圖。布朗作為2024年總冠軍賽MVP，其合約還有三個賽季價值約1.83億美元，是聯盟頂尖的攻防雙向球員。對公鹿而言，雖不見得會將布朗視為建隊唯一核心，但這項籌碼提供了比其他球隊更具競爭力的回報。與此同時，邁阿密熱火隊也未放棄對阿德托昆博的追求。據報導，熱火提供的籌碼包括希羅（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）以及大量的選秀權。不過，相較於熱火以年輕球員與選秀資產為主的包裝，塞爾提克提出的「全明星等級」即戰力傑倫·布朗，被公認在交易談判中更具談判份量。對於密爾瓦基公鹿來說，阿德托昆博在10月1日前無法簽署續約，球隊若不希望在明年夏天面臨「人財兩失」的局面，交易顯然已成為不得不面對的選項。雖然球團對於放走隊史看板球星態度謹慎，但隨著談判進入倒數階段，外界普遍認為公鹿已準備好透過交易重啟重建計畫。無論最終歸屬何處，這場關於當代最具統治力球星之一的交易案，不僅將主導接下來的NBA選秀日，更可能成為未來數年東區冠軍競爭的核心轉折點。