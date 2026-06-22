我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城今（22）日股東會，原先規劃每股配發現金股利5.8元、股票股利1元，經股東提案並表決通過後，改為全數發放現金股利6.8元，取消股票股利。以2025年每股盈餘6.76元計算，現金股利配發率達100.6%。瓦城目標於2026年維持雙位數展店成長，海外市場則以美國為下一步重點。首家美國門市「Very Thai by 瓦城」3月在洛杉磯開幕，瓦城現階段持續建立當地消費者對品牌的認識，下半年預計再推出泰式休閒餐飲品牌「BO BO THAI」及台灣料理品牌「SHANN SHANN」，進一步拓展北美市場。此外，集團也持續強化數位服務，並在部分門市導入送餐機器人，希望透過數位工具提升服務效率與營運效能。本次股東會也完成董事改選，董事會整體變動不大，其中保瑞董事長盛保熙首度進入瓦城董事會，擔任獨立董事。瓦城22日股價164元，收在平盤，現金殖利率約4.1%。