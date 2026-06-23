我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯解釋道，大多數NBA球員在失去球權後會感到不舒服，但柯瑞卻完全相反。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管柯瑞生涯大部分時間擔任控衛，但詹姆斯認為「控衛」這個標籤無法定義柯瑞的獨特性。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）近期在一檔播客節目中，針對金州勇士隊傳奇球星柯瑞（Stephen Curry）的打法進行了深入分析。詹姆斯不僅讚譽柯瑞擁有史上最具威脅的無球進攻能力，更稱讚這位老對手，直言自己並不認為柯瑞屬於傳統意義上的「控球後衛」（Point Guard），因為其賽場影響力早已超越了傳統位置的定義。談及為何柯瑞是防守者眼中的夢魘，詹姆斯解釋道，大多數NBA球員在失去球權後會感到不舒服，但柯瑞卻完全相反。「大多數球員小時候接受的防守訓練都是：球、籃框、你的防守對象。你必須同時盯著球與你的人，」詹姆斯說道，「但柯瑞是少數能把球傳出去，然後背對著球跑動的人。當他開始那樣跑，你會瞬間陷入恐慌，因為你不知道他會在哪裡出現。最有趣的是，他非常享受這種『折磨』對手的過程，我真的太喜歡這一點了。」詹姆斯指出，柯瑞的無球跑動不僅是技巧，更是一種心理博弈，因為防守者在柯瑞傳球後的放鬆心態，往往就是防守崩盤的開始。儘管柯瑞生涯大部分時間擔任控衛，但詹姆斯認為「控衛」這個標籤無法定義柯瑞的獨特性。他回憶起過去像湯瑪斯（Isiah Thomas）這樣的傳統控衛，其場上角色是非常明確的，「你當時很清楚誰是控衛，誰負責控球。但柯瑞太不一樣了，他太過動態（Dynamic），他的比賽風格已自成一派。」在詹姆斯看來，將柯瑞限制在「控衛」的框架內顯得過於狹隘。柯瑞的存在改變了防守者的反應機制，他不需要像傳統控衛那樣時刻掌控球權，因為他最具威脅的時刻，往往正是他將球交出去的那一刻。詹姆斯坦言，與柯瑞競爭會讓人感到「心力交瘁」，因為防守者必須隨時保持極高的專注度，即便對方沒持球也是如此。詹姆斯這番言論不僅是對柯瑞個人能力的極致推崇，更點出了為何柯瑞能帶領勇士王朝取得巨大成功的原因——那就是他徹底瓦解了傳統NBA的防守體系。這番出自當代頂尖球星的真誠告白，再度驗證了柯瑞在籃球歷史上的獨特地位。無論外界如何定義「控球後衛」，在詹姆斯眼中，柯瑞不僅僅是控衛，更是籃球運動歷史上，最無法被歸類、也最令對手膽寒的進攻武器。