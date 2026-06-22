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38歲世界球王梅西（Lionel Messi）曾六度代表阿根廷參戰經典賽，至今累積16顆進球並列史上最多，明天就將挑戰成為史上第一人。近期有不少人發問，「梅西世界盃16顆進球中，哪一球最精采？」，2018年俄羅斯世界盃小組賽，阿根廷遭遇非洲強權奈及利亞，第14分鐘時梅西接獲隊友巴內加大腳長傳，在對手後衛1對1嚴防下，梅西於高速度奔跑中，先用左大腿將球卸下，再順勢左腳往前一踢，擺脫防守者後最後用不擅長的右腳推射遠角破門。一套「大腿停球、左腳踢球、右腳射門」的連續動作，在2秒內行雲流水地完成，將他的極致球感完全展現在場上，幫助阿根廷先馳得點，最終2：1擊敗奈及利亞。此外，2014年小組賽對陣伊朗，面對對手的鐵桶陣，阿根廷狂攻90分鐘一無所獲。直到傷停補時第91分鐘，梅西在禁區外右側接到球，面對伊朗球員的封堵，他突然兩度內切、橫向盤帶後，在距離球門25碼處射出一記極致的弧線「香蕉球」，直掛球門死角，幫助阿根廷成功上演精采絕殺。再來也有球迷提到2022年對上墨西哥時，歷經首戰爆冷敗給沙烏地阿拉伯，本場阿根廷面臨輸不得壓力，下半場第64分鐘，梅西在禁區弧頂外接到迪馬利亞的傳球，在幾乎沒有調整空間的情況下，起腳射出一記力量極大、角度極刁鑽的貼地射門，最終擦著立柱入網，該球挽救阿根廷士氣，也讓他們最終一路闖進決賽，再擊敗當年呼聲最高的法國，高捧梅西時代的第一座世界盃金盃。